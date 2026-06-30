Emma Ronsiek, nueva jugadora del Celta Femxa Zorka

Nuevo fichaje en el Celta Femxa Zorka. Se trata de Emma Ronsiek, ala-pívot de 24 años (en septiembre cumple los 25) y 1.85 de altura. Su etapa universitaria se desarrolló casi toda en Creighton University Athletics, en donde jugó durante cuatro temporadas, desde 2020 hasta 2024. Su último año universitario fue en Colorado State, en donde tuvo una temporada sensacional. Fue una de las ocho jugadoras fuera de las cinco principales conferencias de baloncesto universitario en ser nombrada “Mención de Honor del All-America de la WBCA”. Con la camiseta verde y dorada, registró sus mejores promedios en anotación (17,7) y rebotes (6,0), además de 2,6 asistencias. Ronsiek es una de las 15 jugadoras en la historia de la MW en alcanzar tales promedios y la primera de las Rams desde Katie Cronin en la temporada 1997-98.

La temporada 2024-25 supuso un magnífico colofón a su carrera universitaria, ya que se convirtió en una de las apenas 40 jugadoras de este siglo en alcanzar los 2.000 puntos, 775 rebotes y 350 asistencias en su carrera.

Su primer contrato profesional fue el verano pasado en la Liga de Verano (de mayo a agosto) de México con las Panteras de Aguascalientes. La temporada pasada se vino al baloncesto europeo, jugando con el MGS Panserraikos de la liga griega. Sus números volvieron a estar a un gran nivel, con una media por partido de 18 puntos, seis rebotes y una asistencia, con 32 minutos y un 37% de acierto en lanzamientos triples.

Con la llegada de Ronsiek, la plantilla del Celta Femxa Zorka estará prácticamente completa, ya que solamente restará un fichaje por cerrar, y que podría llegar en los próximos días. Las jugadoras estarán a las órdenes de Cristina Cantero el 24 de agosto, para iniciar la temporada el tres de octubre.

La nueva jugadora céltica. / FDV

Carlos Colinas, director deportivo del Celta Femxa Zorka, apuntaba que “Ronsiek es una jugadora interior con una cierta vocación exterior. Es una ala-pívot americana que ha tenido su primera experiencia en la liga griega como profesional esta pasada temporada. Sus características son básicamente de una jugadora con potencial ofensivo. Es una jugadora anotadora, con un excelente rango de tiro de tres puntos, pero que equilibra bastante bien con situaciones de media distancia y de juego cerca del aro. Es bastante ágil y usa las dos manos; una jugadora rápida para su estatura y el rendimiento que ha dado en su primer año profesional en Grecia, en el Panserraikos, ha sido bastante bueno para una rookie. No es el físico que pueda tener Diana Cabrera; es una jugadora más ágil, más móvil, mejor lateralmente, pero que en cuanto a espacios creo que puede equilibrar muy bien lo que es su pareja en el juego interior. Como sucede siempre con las jugadoras americanas cuando llegan a Europa (y también a España, obviamente), la adaptación al estilo de juego del equipo y a la exigencia de la Liga Femenina Endesa van a ser claves para que su rendimiento vaya a más y dé un poco lo que esperamos de ella”.