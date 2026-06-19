Uxía Rodríguez renueva por una temporada con el Celta Zorka Femxa

Nueva renovación en las filas del Celta Femxa Zorka, que en el día de ayer anunciaba la continuidad, por una temporada más, de la canterana Uxía Rodríguez. La alero fue otra de las grandes noticias de la temporada que acaba de finalizar, pues a pesar de su juventud, en septiembre cumple diecinueve años, consiguió hacerse un hueco en el equipo. De hecho, en varios partidos salió de cara en el “cinco” inicial, jugando al final de temporada una media de dieciséis minutos por partido.

Sus estadísticas fueron lo que se podía esperar de una jugadora de su juventud, con un 44% de acierto en los lanzamientos de dos puntos, un 20% en triples, bajando desde la línea de tiros libres, en donde superó por poco el 51%. Ayudó en defensa con una media de dos rebotes por partido, y siempre acabó en valoración positiva.

Poco a poco el equipo de la próxima temporada va tomando forma, y es que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, tenían claro que la columna vertebral del equipo que afrontará el regreso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional estaría formado, en su mayor parte, por jugadores que esta temporada lograron el ascenso. Con Paula Salinas con contrato en vigor, y la más que probable presencia de las canteranas Aldara, Naiara e Isabel, todo pasar ahora por saber la decisión que se tomará con Carlota Menéndez y Sara Vidal, que llegarían muy justas al inicio de la temporada. Contando con las dos jugadoras, el club tendría que cubrir las tres vacantes que han dejado Kelliher, Vennema y Boquete. Los puestos a cubrir serían los de escolta, una alero tiradora y una jugadora interior.

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Todavía falta mucho tiempo para el inicio de la pretemporada, 24 de agosto, pero a buen seguro que la dirección deportiva tiene los frentes muy atados para, como es habitual, cerrar la plantilla antes de que finalice el presente mes de junio.