Cristina Cantero: «Estamos orgullosos de la conexión de la plantilla con nuestro público»

El presidente del Celta Femxa Zorka, Carlos Álvarez, se reunió ayer con Cristina Cantero, diecinueve días después de que la escuadra celeste lograse en el pabellón de Navia el ascenso a Liga Femenina, a donde regresa una temporada más tarde. Álvarez y Cantero han acordadon la renovación de la entrenadora, que regenta el primer equipo desde 2015.

-Ha confirmado hoy una renovación que en realidad todo el mundo daba por hecha.

-Siempre hay cositas que matizar. No siempre mi cabeza pedirá seguir y no depende sólo del resultado. También de las sensaciones que uno tiene y de una energía mutua. Puede que el presidente tenga sensación de grietas y no me vea bien o yo a él. Hay que sentarse, hablar, valorar por dónde queremos tirar y si vemos el proyecto juntos. Siempre hay que juntarse. Ambos tenemos que creer en el otro.

-El mensaje de Carlos Álvarez siempre es el mismo: «Hasta que Cristina quiera».

-Yo se lo agradezco un montón. Sé que confía en mí pese a los malos momentos. Él recibe muchos mensajes y no siempre todos positivos hacia mi persona. Es normal. Todo el mundo tiene opiniones y mi forma de llevar el equipo puede no gustar, más cuando los resultados no han sido positivos. Él tiene que aguantar ese chaparrón y decidir. También yo debo decidir si me siento valorada, irme a otro lado o descansar. Todo el mundo tiene que tomarse ese punto de pausa para reflexionar y es lo que hemos hecho los dos hoy.

-Cumplirá doce años como entrenadora del primer equipo del Celta. ¿Siente que un sector ya la tiene muy vista o que la discute?

No lo sé. Yo me encuentro tranquila, reforzada por el público que viene a vernos y cuando voy por la calle. Nadie me increpa, ni siquiera la pasada temporada. Todo lo contrario, la gente me daba ánimos cuando sufríamos. Pero entiendo que no todo el mundo opine igual y no se me quejarán a mí, sino al presidente. Es parte del oficio. Me siento bien con el entorno, con el club, con los entrenadores… Si no me sintiese así, si no confiasen en mí, ya me plantearía más no seguir.

-Es cierto que hace un año, tras el descenso, sí dudó.

-Mi desgaste mental y anímico fue mayor, con esa sensación de si merecía de verdad la pena, de si estaba en el momento que debía. Lo pensé y tomé mi decisión. En este ha venido todo más acelerado, pero han pasado tres semanas. Y tampoco yo me había sentado a hablar con el presi. Es verdad que estoy más tranquila, controlo más la Liga Femenina tras dos años de experiencia y estoy en un buen momento, también por el club, la selección… Me encuentro con mucha ilusión. Claro, los resultados hacen que a veces te plantees si vales o no. Entiendo que le pasa a todo el mundo. Ser entrenador no sólo consiste en transmitir conocimientos; también en tener la energía suficiente para pasar los malos momentos, cuando hay que bregar mucho.

"Ha sido un año disfrutón"

-Esta temporada ha tenido que reforzarla en su autoestima.

-Estoy muy contenta con el trabajo que todos hemos hecho. El equipo era nuevo y apostamos por un paso adelante de las jóvenes. Ellas han querido y nos han ayudado una barbaridad. La dinámica positiva nos ha impulsado. Y ha sido un año dulce en el día a día, que para mí es muy importante. Somos un staff que quiere trabajar y sacar lo mejor de las jugadoras. Este año tanto las jóvenes como las veteranas han sido entrenables. Alguna vez te toca una que se escaquea, pero cuando la mayoría ratea o está a disgusto… Con esa megaestrella que no se acopla a la dinámica tenemos un problema. Y a lo mejor tengo que ser capaz de darle una vuelta a eso. Cuando nos viene mucha reinona, nos cuesta más y quizá es un debe que debemos mejorar nosotros para saber gestionar todo tipo de gente. Lo tengo claro. Aunque Miguel Méndez (seleccionador y entrenador del Fenerbahçe) me dice que las realmente buenas son trabajadoras. Y él las tiene. No va con la calidad, va con la persona. A ver si tenemos suerte con lo que incorporamos.

-Precisamente ha dicho Miguel Méndez de este Celta del ascenso: «Ha sido un equipo de autor».

-Sí que me noto más madura a la hora de decidir y no ser ansiosa. El equipo no siempre tiene que jugar igual. Hay madurez en el staff, en que todos trabajamos en la misma línea y somos capaces de que lo entiendan las jugadoras. Pero no nos importa adaptarnos a lo que tengamos, si hemos fichado un determinado tipo de jugadora, para llevar al equipo lo más cerca de lo que pretendemos. Hemos jugado a lo que queríamos dentro de lo que teníamos. La experiencia está en que sí soy capaz de leerlo antes, de saber por dónde van los tiros. Ha sido un año disfrutón, que nunca se me olvidará por lo que han crecido las jugadoras, tanto las jóvenes como las veteranas. Nuestro trabajo no ha caído en saco roto.

Tiempo muerto de Cristina Cantero. / Pedro Mina

-Presidente, director deportivo y usted inciden en ese mensaje respecto al regreso a Liga Femenina: «Hemos aprendido de los errores que cometimos».

-Tenemos ideas sobre en qué creemos que nos equivocamos y en qué creemos que acertamos. Vamos a intentar tirar por las que nos dan más probabilidades de acertar. En el segundo año tuvimos un resultado al palo. Ensino no fue capaz de meter las dos últimos tiros, se salvó IDK y descendimos nosotros. Habíamos construido una plantilla de más calidad pero no la compensamos tanto y nos generamos expectativas. Que eran correctas. Íbamos a conseguir lo que queríamos en enero. La salida de Maxwell y la lesión de Dornstauder nos mataron. Nos rompieron los esquemas. Cometimos errores. También hay cosas que pasan, como la muerte de la hermana de Cleo (Clementine Samson). La plantilla debía haber sido más larga o yo haber rotado más desde el principio para que el banquillo tuviese más solvencia. Las jugadoras no estaban mentalmente preparadas para eso. Ahora tampoco uno más uno serán dos. El otro día me decía un entrenador que prefiere jugadoras de menos calidad pero que conozcan la Liga. En el mercado hay mucho melón por abrir. Manejas referencias de todo tipo, investigas, pero son decisiones complicadas de tomar.

-¿Cuál es la idea central en la confección del próximo proyecto?

Nos gustaría mantener bastante parte del bloque y mejorar la plantilla a nivel físico y de puntos; esa línea exterior que ha sufrido en el triple. Queríamos renovar a Kelliher y se quiere retirar. Son casos complicados. Hay jugadoras a las que quieres renovar y tienen mejores ofertas. Cada uno busca su línea de vida. No queda otra que buscar sustitutas.

-Otro patrimonio que se ha apuntalado es el de la afición, que se ha mantenido fiel tras el descenso.

Todos teníamos esa duda de cómo respondería la afición en Challenge y nos han callado la boca. Nos han puesto una sonrisa en la boca, de hecho. El aspecto del pabellón durante todo el año ha sido increíble; ha sido el mejor de Challenge, seguro, en cuanto a ánimos y ambiente bonito, de respeto al rival y a la vez muy metido en los partidos, ruidoso. El culmen ha sido la fase de ascenso, que creo que todos han disfrutado un montón, incluso los que han venido de fuera. Ya dije que el público iba a ser el factor decisivo y así ha sido. Estamos superorgullosos de la conexión de la plantilla con nuestro público, que es muy sano, capaz de sufrir pero con ganas de disfrutar.

n