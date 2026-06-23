Clementine Samson vuelve al Celta Femxa Zorka

El Celta Femxa Zorka es de los clubes que ha dado un paso adelante en su comunicación en redes sociales y ahora el anuncio de los fichajes se rodea de un halo de misterio que se resuelve en veinticuatro horas. La semana pasada usaba la frase “Vigo será su nuevo hogar” para preparar el fichaje de Leslie Vorphal. Ayer, las alarmas saltaban entre los aficionados celestes con otro post que decía “Bientôt”, que traducido del francés significa “Pronto”. Y es que en los últimos días se venía hablando del regreso de la alero francesa Clémentine Samson, con lo que la redes comenzaron a arder con su posible regreso. Hoy, la noticia se ha confirmado, y Samson volverá al Celta Femxa Zorka un año después.

Partido contra el Baxi Ferrol. / Marta G. Brea

La francesa llegó a Vigo en 2023 con el debut del equipo en la LF Endesa. Dos temporadas en las que además de su buen hacer sobre las pistas, conectó con la afición y la ciudad convirtiéndose en una viguesa más. Firmó por el Estudiantes, en donde jugó hasta noviembre, fecha en la que ambas partes rescindieron su acuerdo. De ahí a Ferrol, cerca de su querido Vigo, en donde jugó veintidós partidos.

Samson reconocía, una vez anunciado su fichaje por el club vigués: "He querido volver a Vigo porque aquí estaba feliz. He pasado dos años increíbles con la gente. Me gusta la ciudad y el club también tiene valores como los míos, y me llevo bien con todo el mundo. Me gusta el staff, sobre todo por Cris, porque es la entrenadora que sabe sacar lo mejor de mí. Y por todo eso era obvio que iba a volver. El año pasado me quería quedar, pero claro, con el descenso decidí irme porque no quería jugar en la LF Challenge. Al final, es donde quería estar este año. Salió la oportunidad y no la desperdicié”.

La alero gala, que en septiembre cumplirá 35 años, reconoce: "He seguido al equipo esta temporada. Veía los partidos cuando podía y he estado en la Final Four. Me alegro por ellas porque han hecho una temporada muy buena y merecían subir".

"Sabemos que la temporada será dura"

Sobre lo que espera de la próxima temporada, Samson apunta: “Solo espero que trabajemos juntas, que estemos todas en el mismo camino. Ya sabemos que la temporada será dura porque hay que salvarse y hay muy buenos equipos. Cada año se juega todo en el último partido, entonces, eso es difícil y hay que tener mucho mentalidad y nunca bajar la cabeza”.

La nueva jugadora del Celta Femxa Zorka establece: "Quiero aportar al equipo mi experiencia. Ya conozco la liga, jugar por la salvación y tener temporadas un poco duras. Aprendí mucho de los dos años en Vigo. También puedo aportar mi capacidad para anotar, para generar puntos. Del mismo modo, puedo aportar en defensa y en el rebote. Es lo que me va a pedir Cris y ya está. Lo cierto es que voy con muchas ganas de jugar”.

Samson jugó las dos temporadas que el Celta Femxa Zorka disputó en la LF Endesa. En las dos campañas fue una de las jugadoras más destacadas con una media de trece puntos por partido, cuatro rebotes y doce de valoración. La notica ha causado un gran impacto entre la afición, que reclamaba el regreso de la francesa al pabellón de Navia.