«La afición es lo mejor que tenemos, muy ruidosa pero sensata»

El presidente del Celta Femxa Zorka, Carlos Álvarez, encabeza el desfile celeste por las diferentes instituciones, en el agasajo por su ascenso, que ayer se inició en el Concello de Vigo. Cuenta Álvarez que toda la tensión que acumuló durante la final a cuatro disputada en Navia se transformó al día siguiente en un cansancio que sólo ahora empieza a disiparse. Necesita el mandatario todas sus energías. Culminado el regreso, la directiva inicia la tarea de construir el próximo proyecto apoyada sobre el director deportivo, Carlos Colinas, y la entrenadora, Cristina Cantero.

¿Cuáles son sus sensaciones tras haber conquistado el objetivo?

Tengo un vacío en general después de todo lo conseguido. Creo que ha sido muy merecido, compitiendo con equipos como Azulmarino, que tenía una plantilla totalmente profesional. Nosotros teníamos a cinco niñas de 17 y 18 años. Esto hay que valorarlo. La actitud de toda la plantilla ha sido espectacular este año, incluso la de veteranas como Cabrera, Boquete o Kelliher… una veterana de 28 años. Y Marina. Ha sido una locura cómo han peleado, algo brutal, y eso ha contagiado a las más jóvenes. La sensación es maravillosa y ahora lo que nos queda es que Carlos Colinas haga su trabajo. Nosotros, desde la directiva, tenemos que hacer el nuestro para intentar conseguir un presupuesto acorde a la categoría. Carlos tiene la idea de intentar renovar lo máximo posible de la plantilla de este año y que vengan refuerzos a cubrir los puntos más flojos que tenemos. Ese es el planteamiento.

Un momento de la recepción al Celta en el Concello de Vigo. / Pedro Mina

Decía Colinas que tiene mérito recuperar la categoría un año después. Sabiendo además que, salvo milagro y aunque lo han competido hasta las últimas jornadas, sólo quedaba una plaza por el potencial de Azulmarino y que había que conseguirlo a través del play off.

Son las reglas que tenemos y debemos jugar con ellas. Un equipo puede quedar de noveno y ganar el play off, fichando un par de jugadoras. Puede ocurrir, aunque me parece injusto. Lo mejor sería que ascendiesen los dos primeros.

Al menos eso les ha permitido revivir la fiesta del ascenso en un pabellón de Navia lleno. Aunque es cierto que el club ha mantenido el patrimonio durante todo el año de una afición fiel.

La afición es lo mejor que tenemos. Y es una afición muy ruidosa pero muy sensata. Respeta a los equipos contrarios, no insulta y sólo anima. Creo que tenemos una de las mejores aficiones. Y no digo que en un futuro no nos tengamos que cambiar de pabellón, pero de momento para nosotros resulta inviable. En la final había 1.800 personas. En el Central eso no supondría presión ninguna y en cambio, en Navia, pesa mucho. Por eso queremos seguir allí.

Hemos dada por sentada la continuidad en el banquillo de Cristina Cantero.

No he hablado ni con Carlos ni con Cristina. Entiendo que no puedo hablar. Si a Cristina le viniese ahora una oferta que le compensase, lo normal es que la dejase crecer. Si no, yo quiero que Cristina siga conmigo, igual que Carlos. Estoy luchando para que ellos quieran. El año pasado Cristina acabó muy tocada. «Presi, me lo tengo que pensar», me decía. Y yo le contesté: «¿Me vas a dejar solo?». Desde que estaba Paco siempre he luchado para que Cris estuviese ahí. No me meto para nada en sus funciones. Me da igual que pierda. Sé el trabajo que hace, los mimbres que proporcionamos con la economía que tenemos. No le puedo pedir más a Cristina. Tras el descenso se vino abajo pero aquí está y mira el resultado. Mientras continúe yo, me gustaría que las dos se quedaran. Todos tendremos que hacer un esfuerzo. Ahora tenemos que fichar y el mercado se ha puesto muy complicado con todo lo nuevo de las universidades americanas. Para toda la Liga Femenina será muy difícil construir equipos.

Carlos Colinas calcula un presupuesto similar o ligeramente superior al de la temporada 24-25. En realidad, el Celta Femxa Zorka será lo que Vigo decida, supongo, a través de su tejido empresarial.

Es cierto que estamos tocando empresas potentes y se nos cierran las puertas. Hay empresas que reciben mucho dinero del Estado, en Vigo, que tenían que aportar algo aunque sólo fuese por responsabilidad social corporativa. No para nosotros, sino para todo el deporte de la ciudad. Vivimos en la sociedad en la que vivimos y parece que el dinero es lo más importante. Si nosotros queremos tener un equipo competitivo, necesitamos dinero. Para intentar mantenernos necesitamos entre un 30 y un 35 por ciento más del presupuesto de este año.

Tanto Carlos Colinas como usted han reconocido que sus reflexiones parten del aprendizaje del ciclo 23-25, de los aciertos y sobre todo errores que cometieron.

Yo tengo claro el aprendizaje y Carlos, también. Y él es el que tiene que hacer la plantilla porque yo no sé de baloncesto. A mí los agentes me engañarían todos, lo tengo claro. Yo ni hablo con ellos. Carlos sabe, estudia los vídeos, cuenta con personas que le hacen el scouting de las jugadoras que pueden estar dentro de nuestro presupuesto, confecciona los contratos… Él me comenta a quién estamos tocando, en qué precios y me pregunta mi parecer. A algunas jugadoras le tienes que decir que sí y a otras, que no. Ya me gustaría que hubiese venido Alba Torrens. No tenemos 200.000 euros para darle. Cada uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar. También es cierto que el Estado debería cambiar el sistema y flexibilizar la ley de mecenazgo para que pudiesen entrar más empresas. Si no, sólo pueden entrar las grandes, como Endesa, Iberdrola o Movistar. Así es muy difícil competir. Las exigencias son terribles.

¿Usted, qué futuro se fija como presidente? Siempre vinculó el final de su mandato a su propia jubilación en su galería de arte.

Este año voy a continuar. Y no niego que la presión es fuerte. Con los años cada vez resulta más complicado. El domingo hablé con el alcalde, le dije que estaba cansado y me animó a que siguiera. «Tienes que aguantar», me dijo. Creo que dejaré el club en el momento en que tenga a alguien que se quede, con la tranquilidad de que lo pueda hacer bien y conservar las pautas que estamos siguiendo. Continuaré con la labor de Paco (Araújo, su predecesor, fallecido en 2016), al que siempre tengo presente. Venga quien venga, tendrá que mantener la filosofía del club.