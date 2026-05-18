Mudanza en medio de una revolución: el Celta Femxa Zorka, ante el ascenso

El Celta Femxa Zorka regresa a Liga Endesa en el inicio de una etapa de transición del baloncesto femenino europeo, al que las competiciones estadounidenses han apretado el dogal. Una mudanza en medio de una revolución.

–Hay un antes y un después de esto que se está viviendo – le ha asegurado el director deportivo celeste, Carlos Colinas, a su presidente, Carlos Álvarez.

Colinas llegó a casa el domingo de noche, con la emoción de Navia a flor de piel, y se puso consultar datos. La confección de la próxima plantilla no le permite reposos.

En vigor

Cristina Cantero se tomó una semana de reflexión tras el descenso. En Navia se la vio pletórica. Suponiendo su continuidad en el banquillo, sólo tres de sus jugadoras tendrán contrato en vigor a partir de junio: las jóvenes Paula Salinas, Uxía Rodríguez y Martina Vizmanos. Deva Bermejo concluye su cesión por parte del recién descendido Joventut. Las demás quedan libres.

Las lesionadas

Sara Vidal y Carlota Menéndez, que se rompieron el ligamento cruzado, constituyen un caso aparte. «Sara es el alma del proyecto», define Colinas. Con Menéndez existe el compromiso de que complete su recuperación en Vigo. «El cálculo médico es que hasta diciembre o enero no van a estar», estima y las excluye, por tanto, de su diseño. «Ninguna de las dos cuenta de partida. Durante el trayecto iremos viendo».

Plazos

El equipo que asciende a través del play off, culminado esta vez el 17 de mayo, se incorpora tarde a un mercado de élite que empezó a madurar en la Copa de la Reina, a finales de marzo. «La fecha es muy tardía», se resigna Colinas, obligado a apresurarse para entregar a Cantero el material con el que edificar en pretemporada. «Si el 30 de junio estuviese todo rematado, sería un hombre feliz. Creo que no lo voy a ser», anticipa el ejecutivo. «Un 90% avanzado entre el 15 y el 20 sería fantástico. Siempre quedarán una o dos piezas».

Renovaciones

El ascenso eleva el atractivo de la renovación, salvo posibles preferencias personales. A Colinas y Cantero les toca decidir a quiénes desean retener. El director deportivo emplea el ciclo anterior en Liga Femenina (2023-2025) como guía: «Uno de los grandes motivos de no alcanzar el objetivo la temporada pasada fue la confección poco adecuada de la plantilla y sobre todo un cambio tan radical respecto al año anterior. Por contra, cuando ascendimos, mantuvimos un bloque importante. No estábamos en calidad al nivel de lo que pedía la Liga Endesa, pero sí en cuanto a cohesión y esos intangibles que el mercado no te da». Busca el equilibrio en esos parámetros: «Vamos a intentar tener un bloque sólido; un armazón de lo que ha sido el equipo del ascenso», en el que destaca la química entre las jóvenes y las veteranas «en un proceso de crecimiento».

Producto nacional

En Liga Endesa desaparece la exigencia mínima de dos nacionales en pista. Se restringen a dos las fichas extracomunitarias y se obligan cuatro fichas de formación. «La jugadora nacional se encarece desde el momento en que hay mucha escasez».

Un mundo diferente

La WNBA obliga a las jugadoras a incorporarse antes a sus training camps primaverales. Planea que la competición empiece antes y sobre todo termine más tarde. Las universidades estadounidenses ya pueden ofrecer jugosos contratos –tres de las diez mejores jugadoras de Liga Endesa, entre ellas la excéltica Haidara, se enrolarán en equipos universitarios–. Todas las federaciones europeas tiemblan y debaten fórmulas de convivencia. FIBA, por ejemplo, trasladará sus torneos (Mundial, Eurobasket) al invierno, como en el balonmano. «No hay manera de competir», asume Colinas. «Las jugadoras top ya no vendrán y las de segundo escalón, si vienen, se marchan antes del play off». Al Celta, aunque piezas de ese caché ya le resultaban inasequibles antes, le afecta «el efecto arrastre. Va a condicionar muchísimo».

Retrato robot

En las prospecciones y con lo que se retenga se define «un perfil de jugadora muy atlética, muy física, que es lo que te pide la Liga Endesa. Y durante la temporada hemos notado un hándicap en el tiro exterior. La tendencia del juego va de esa amenaza, desde el triple, incluso con la gente grande». Elogia su juego interior: «Nos ha dado un plus tremendo; no sólo el rendimiento de Kelliher y Cabrera, sino el complemento con Vizmanos, Boquete al cuatro… en Challenge. En Endesa, posiblemente hay que ir a una plantilla más versátil y quizá más larga».

Presupuesto

Aunque la directiva aún tiene que elaborar una prevision, calcula Colinas que el presupuesto igualará o rebasará ligeramente, «por la inflacción de la jugadora nacional», el de la temporada 24-25; entre 1 y 1.100.000 euros. Sideralmente lejos de Valencia, Zaragoza, Girona o Jairis. Y del Azulmarino, que se incorporará a la clase alta. Sólo Avenida, con el fin del patrocinio histórico de Perfumerías, pierde poder adquisitivo. «Luego no veo un equipo que vaya a tener un presupuesto bajo mínimos, sino un grupo bastante homogéneo, que puede estar 300.000 o 400.000 euros arriba o abajo».

Objetivo

El objetivo del Celta no puede ser otro que la permanencia y sabiendo que su compañero de ascenso, el Azulmarino, estará en otras batallas. El Spar Gran Canaria ha bajado con holgura y el Joventut, por el average. «Hasta la penúltima jornaba había cinco equipos implicados y alguno de competición europea», destaca Colinas. «Cada vez está más caro jugar arriba. Uno de los errores de la temporada 24-25 fue crear una plantilla que no estaba preparada para la adversidad. Y en Liga Endesa, un proyecto de nuestro nivel necesita jugadoras preparadas para perder más que ganar, para malas rachas. Fue lo que nos mató. El perfil de jugadora debe ir en esa línea».