Jóvenes y celestes: la plantilla del ascenso del Celta Femxa Zorka

La alegría imita a la de 2023 e incluso podría haberse contenido. El Celta regresaba entonces a la Liga Femenina once años después de haber renunciado a la plaza. Sólo han sido, en esta segunda ocasión, doce meses de espera. Una alegría juvenil, sin embargo, impregna este nuevo desembarco; la de una plantilla de tuétano celeste y casi adolescente frescura.

«Hemos ascendido con seis jugadoras de menos de 22 años y con tres chicas nuestras además de Sara Vidal», menciona el director deportivo, Carlos Colinas. Se refiere a Paula Salinas y Uxía Rodríguez, que al Ardoi le anotaron 11 y 6 puntos y se vaciaron en defensa. También a Naiara Martínez, aunque ayer no jugase. Isa Cabello, que sí pudo comparecer en cancha en semifinales, completa el quinteto canterano. «Estoy muy contento de ver a dos jugadoras viguesas, Uxía Rodríguez y Paula Salinas, teniendo una participación importante», indica desde la banda el seleccionador, Miguel Méndez.

«No son jugadoras que nos hayan ayudado a entrenar», añade Colinas. «Han crecido, han madurado y han recibido el aporte de las veteranas. Kelliher y las argentinas han dado equilibrio al equipo y las jóvenes se han sentido mucho más seguras a la hora de competir al máximo nivel ».

Sara Vidal se ha sentido así más acompañada como representante canterana. «Estoy supercontenta con el paso que han dado ellas, en su primer año como séniors. Jugar minutos decisivos en una final a cuatro contra grandes veteranas significa que la cantera tiene éxito», sostiene.

La capitana, que se rompió el cruzado en diciembre, volvió a vestirse ayer de corto para el festejo igual que Carlota Menéndez, que sufrió el mismo contratiempo en enero. Ambas, aún con apósitos. «El resultado merece todo lo sufrido. Es muy complicado no poder estar con tus compañeras en la pista. Pero mi mentalidad era apoyarlas en todo lo que yo pudiese. Así ha sido», se consuela Sara, que está sufriendo algunas molestias. «Lo estoy llevando con paciencia», describe y promete: «Me da igual que sea en noviembre o enero, pero lo seguro es que voy a volver».