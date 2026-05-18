El Celta Femxa Zorka completa el regreso

Un año después de perder la categoría, el Celta Femxa Zorka ha recuperado su puesto en la élite del baloncesto femenino nacional. Un ascenso muy trabajado y que se salda con tres derrotas en treinta y dos partidos, algo que muy pocos clubes pueden decir.

Baile al son de la Oliveira dos cen anos. | ALBA VILLAR

El partido ante Ardoi no era fácil. Las navarras cuentan con jugadoras que tienen una buena mano, y debajo del aro trabajan con dureza. Su mayor hándicap, un banquillo corto que podía pasarle factura en la final, tras el esfuerzo realizado el día anterior ante Unicaja Mijas.

Fiesta en las gradas de Navia. | ALBA VILLAR

Y es que el ritmo de los primeros diez minutos de juego no fue lo mejor para el cuadro navarro. Los diez minutos de cuarto se jugaron en catorce minutos de reloj, con tan solo cinco faltas, una de ellas para las viguesas.

El 8-2 de los primeros tres minutos de partido sorprendía a todos, pero tanto el equipo local era un ciclón como de pronto se apagaba y las navarras igualaban el encuentro.

La velocidad que las jugadoras le imprimieron al juego provocó que las pérdidas y malos pases fueran numerosos, por lo que nadie fue capaz de abrir brecha en el marcador. De hecho, los primeros diez minutos de juego finalizaron con un empate a 19 puntos.

El Celta Femxa Zorka se tranquilizó tras los dos minutos de descanso entre cuartos. Iris anotó en la primera jugada del cuarto para un Celta Femxa Zorka que daba un pasito adelante en defensa, lo que le permitía recuperar varios balones. Las celestes le metieron velocidad a la salida del balón y tras una canasta de Diana y un triple de Marina, el entrenador navarro se vio obligado a solicitar un tiempo muerto al ver cómo las viguesas se marchaban con siete puntos de ventaja, hasta ese momento la diferencia más amplia.

El parón no le vino bien al equipo vigués, que vio cómo las jugadoras del Osés anotaban una canasta de dos y un triple que las metía de lleno en el partido. Cantero reaccionó rápido, solicitando su primer tiempo muerto. Sobre todo había que cortar la racha del conjunto rival.

La entrenadora viguesa consiguió su objetivo y con un parcial de 7-0 el Celta Femxa Zorka llegó al descanso con diez puntos de ventaja en el marcador, 34-24.

Sara Castro, con pasado celeste, salió revolucionada tras el paso por los vestuarios y con dos triples colocó al Ardoi a seis puntos de las celestes tras los dos primeros minutos de juego. Fueron momentos de duda para el equipo vigués, habituales a lo largo de la temporada, que le sirvieron a las navarras para colocarse a un punto, 40-39 mediado el cuarto.

Cantero solicitó un tiempo muerto, ya que sobre todo había que cortar el ritmo del rival. El objetivo se cumplió, ya que con un parcial de 9-1, el Celta Femxa Zorka volvía a ponerse con una buena ventaja en el marcador, 49-40, al final del tercer cuarto.

Las navarras comenzaron a acusar el esfuerzo realizado, no solo en el partido de ayer sino también en el del sábado, y utilizando solo siete jugadoras. El nivel de desgaste fue tal que en un tiempo muerto Julieta Mungo se tiró al suelo, necesitando la atención del médico del torneo.

El desgaste físico provocó que la cabeza no funcionara, fallaran demasiados pases y forzaran los lanzamientos. Una circunstancia que aprovechó el Celta Femxa Zorka asegurar una buena ventaja en el marcador, que le permitió afrontar los últimos minutos del partido con relativa tranquilidad.

La repleta grada del pabellón de Navia comenzó a celebrar el ascenso minutos antes de llegarse al final, ya que la ventaja superaba los diez puntos.

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Saltos, abrazos, lágrimas y mucha, mucha alegría para celebrar un nuevo ascenso a la máxima categoría, para muchas de las jugadoras que estaban ayer en Navia, su primer ascenso.