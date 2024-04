Ancelotti: “Todos nos daban por muertos en la eliminatoria, y aquí seguimos”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reivindicó la clasificación de su equipo para las semifinales de la Liga de Campeones, eliminando al Manchester City en los penaltis, asegurando que “todos” les “daban por muertos en la eliminatoria”, y que han conseguido meterse en la siguiente ronda. “Esta es una competición especial para nosotros. El Real Madrid saca en esta competición algo que nadie piensa que puede sacar. Todos nos daban por muertos en la eliminatoria, y aquí seguimos", comentó en zona mixta. “Orgullosos de llegar a semifinales, sobre todo ganando a los campeones de Europa. Guardiola nos ha felicitado y deseado suerte para la final, Guardiola es un señor, como este club; es un club de señores”, declaró. “La actitud y el compromiso de los jugadores… esta camiseta exige este tipo de compromiso”, completó un Ancelotti que explicó cómo vio la tanda de penaltis. “Los penaltis los he vivido solo. Todos tenían mucha confianza, no hemos tenido problema para elegir los cinco y Lunin estaba muy tranquilo, hemos estudiado bien sus lanzadores”, dijo.

Además, puso ya la mente en el clásico contra el Barcelona del domingo. “El vestuario era una locura. Estamos muy cansados, hay que celebrar porque es una clasificación muy importante y mañana volvemos, con tranquilidad, para preparar el partido del domingo, que es clave en la liga”, aseguró.

El transalpino bromeó asegurando que dormirá bien y se beberá una cerveza. El entrenador del Madrid había dicho en la previa que el City no le quitaba el sueño y que solo le quitaría el sueño si comiese mucho por la noche.

Por su parte, Nacho Fernández, capitán del equipo blanco, resaltó la resistencia del Real Madrid en el Etihad Stadium en una de esas "noches mágicas" en Europa, con las que dijo que soñaba "de niño". "Hemos conseguido el objetivo. Desde que empezó la eliminatoria hemos sufrido mucho porque el City te somete pero somos el Real Madrid, estamos en semifinales y muy felices", dijo en Movistar+. "No estamos acostumbrados, normalmente somos nosotros los que sometemos tanto al rival. Es muy difícil jugar en el Etihad ante un rival que juega tan bien como el City. Sabemos defender espectacular en bloque medio bajo", añadió.

Nacho destacó el espíritu de lucha del Real Madrid. "Hemos estado muy bien defensivamente, estoy muy contento a nivel individual. Son noches mágicas con las que sueñas de niño. Con la piel de gallina. Hemos empezado mal la tanda pero le hemos dado la vuelta, peleamos hasta el final. Tenemos un orgullo impresionante".

La alegría de eliminar al vigente campeón de Europa precede la disputa del clásico del fútbol español ante el Barcelona. "Hay que celebrarlo hoy y mañana para luego pensar en el clásico que es muy importante de cara a LaLiga para encarrilarla pronto".

Otro que destacó la lucha y la cantidad de kilómetros que recorrieron sus compañeros fue Andriy Lunin. El portero ucraniano del Real Madrid aseguró estar feliz por su actuación personal en "una gran experiencia". "En estos casos a veces hay partidos que hay que sufrir y superarlos. No se puede siempre jugar con la pelota y ser el mejor equipo en el campo. Hoy para mí es una gran experiencia y el equipo ha hecho un gran esfuerzo trabajando 120 minutos. Ni imagino poder correr así tantos minutos. Es un gran mérito del equipo", dijo en Movistar +. "Estoy agotado. Es el primer partido con el Real Madrid a 120 minutos con esta exigencia en partido de Champions fuera. Mucho sufrimiento pero gracias al equipo que ha corrido ha peleado y pasamos a semis", añadió.

Lunin agradeció la ayuda del entrenador de porteros y sus compañeros para detener dos penaltis, uno por el centro sin moverse. "Preparamos todos los jugadores que se quedaron para lanzar el penalti, había que arriesgar con uno para quedarse en el centro y ha sido el de Bernardo. Ha salido bien", celebró.

Por otro lado, Jude Bellingham, centrocampista de los madridistas, aseguró que es un alivio eliminar a los 'citizen' y que su pie "estaba prácticamente muerto" al final del partido. "Es un alivio. Hemos dado todo en el partido. He jugado contra el City antes y te drenan. Mi pie estaba prácticamente muerto al final", dijo Bellingham en TNT Sports después de eliminar al City en la tanda de penaltis. "Es muy difícil. Están constantemente con el balón y no paran de moverte. La mayoría de equipos se hubieran venido abajo cuando se ponen así, pero nosotros aguantamos muy bien. Nunca hubiera soñado con empezar así mi etapa en el Real Madrid. Espero que queden muchas más noches como esta", añadió el inglés. "Lo de hoy ha sido por la mentalidad. Tienes que verlo como una responsabilidad, no como una presión si quieres jugar para un equipo como el Real Madrid", añadió Bellingham, que tuvo a su hermano en la grada viéndole jugar. "Ha sido muy bonito. Mi hermano estaba aquí y es la primera vez que me ve jugar para el Madrid".

Valverde: “El City juega un fútbol mejor que el nuestro, pero somos el Real Madrid”

El uruguayo Fede Valverde reconoció que el Manchester City “juega un fútbol mejor” que el de su equipo, pero que ellos son “el Real Madrid” y que supieron “sufrir, trabajar y sacar orgullo y garra”. “El Madrid siempre está. Obviamente que el rival venía mejor y juega un fútbol mejor que el nuestro, pero somos el Real Madrid. Hemos dado la cara, sin jugar de la mejor forma, pero luchando”, dijo en Movistar+. “Hemos hecho un trabajo que planeamos, hasta el gol. Pero mentalmente te metes atrás y es jodido. Además de cansarte físicamente, la cabeza te mata por estar corriendo detrás de la pelota. Pero hay que saber sufrir, trabajar, y sacar orgullo y garra; se necesitan estos momentos”, añadió.

Además, Valverde ponderó el partido del guardameta Lunin y del centrocampista Bellingham. “Fue un trabajo increíble por parte de todos. Felicitar a Lunin, que le han criticado por una jugada de la ida que le puede pasar a cualquiera. Sacó su carácter. Demostró que está a la altura de ser el portero del Real Madrid”, señaló. “Felicitar a cada uno de los compañeros, que se adaptó a la situación. Hay compañeros que destacan más atacando, pero hoy han hecho un trabajo increíble. Jude peleó hasta el último minuto. Ha tenido coraje para tirar el penalti; es un jugador maduro y una persona valiente”, declaró.

Abundó en esa idea el español Lucas Vázquez, lateral derecho del Real Madrid, que destacó que supieron “sufrir” frente al City. “Estamos muy felices. Veníamos a conseguir este pase a semifinales y estamos muy contentos. Ha sido una noche dura en la que nos ha tocado sufrir. Hemos hecho un partido al que no estamos acostumbrados y el equipo ha demostrado el carácter que tiene”, dijo en zona mixta. “Nosotros teníamos el plan de pasar a semifinales en la cabeza. En los momentos importantes este equipo siempre da la cara”, añadió. “Creo que el City en su casa tiene un juego muy particular y que intenta someter al rival. Son un gran equipo con un gran juego, pero en nuestra cabeza estaba este partido. Sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones y luego hemos sabido sufrir”, completó.

Kroos y su continuidad: “No lo sé todavía”

El alemán Toni Kroos aseguró que “no” sabe “todavía” si continuará en el conjunto blanco, ya que acaba contrato a final de temporada, a la vez que analizó la clasificación de su equipo. “Tenemos experiencia jugando aquí. Nunca vienes aquí a jugar un partido cómodo. Supimos sufrir. Siempre estuvo abierto el partido y hay que creer hasta el final. Eso tiene que ser así. Este equipo lo tiene. Siempre hemos creído en llegar a los penaltis y tenía confianza en que íbamos a ganar”, dijo en zona mixta. “Queríamos tocar más el balón para aprovechar ese tiempo para descansar, pero si presionas al City muy alto y no lo haces perfecto te meten cinco o seis”, añadió.

“No lo sé todavía”, contestó sobre si va a seguir un año más en el Real Madrid, conjunto que se enfrentará en semifinales al Bayern de Múnich. “Viene el Bayern que ha ganado a un gran Arsenal y es peligroso porque el Bayern solo tiene la Champions ya. No he pensado aún en ella, porque tenemos un clásico en cuatro días, pero será muy difícil seguro”, analizó. “El día a día es la Liga, pero en este club la ‘Champions’ vale mucho. Queremos esta competición y lo demostramos”, completó.

Desde el lado inglés, Rúben Dias, central del Manchester City, afirmó que el Real Madrid "quería los penaltis" y que ellos hicieron todo lo posible para evitarlos. "No sé qué decir. Es frustrante. Hemos dominado todo el partido y vas a los penaltis. El esfuerzo ha estado ahí. Hemos tenido oportunidades y es muy difícil pasar esto ahora", dijo Dias en TNT Sports. "Siempre tratas de hacerlo todo para evitar los penaltis. Es lo que ellos querían. El equipo estuvo ahí y luchó. Tuvimos nuestras oportunidades, pero no fue nuestro día. A veces la pelota entra, a veces no. Ahora tenemos que levantarnos para lo que nos queda. No tenemos mucho tiempo para descansar. Es el momento más apretado de la temporada. Ahora es momento de estar fuertes de cabeza. Aún estamos vivos en dos competiciones", añadió el portugués.

También Rodri Hernández lamentó la eliminación de su equipo, ya que, en su opinión, el club inglés mereció “pasar” a semifinales. “Es peor intentar encontrar una explicación. Esta competición no entiende de merecimientos. La única que han tenido la han metido y hemos estado todo el partido a remolque. No esperábamos que estuvieran tan, tan metidos atrás. Teníamos la sensación de que los penaltis les convenían a ellos y les ha vuelto a tocar, como de normal. Hay que levantarse y encontrar la motivación de que tenemos cosas por las que pelear”, analizó en Movistar+. “Hemos tenido ocasiones y si estábamos más precisos nos llevamos el partido, pero esta competición tiene estas cosas. Llegan a los penaltis, los marcan y se llevan una eliminatoria que, a mi juicio, hemos merecido pasar”, añadió.