Bellingham: "No esperaba marcar tantos goles, pero quiero seguir haciéndolo"

Aterrizó el Real Madrid en Manchester en un día en el que el sol peleaba por hacerse notar entre unas nubes cargadas de agua que descargaron durante el final de la mañana. Jude Bellingham fue el hombre elegido para acompañar a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido ante los 'citizens'. Jude estaba cómodo en casa y se le notó ante los micrófonos en su primera comparecencia en una rueda de prensa desde su presentación con el club blanco.

"Me genera más ansiedad que el Real Madrid no gane"

El jugador inglés empezó analizando el partido y el momento de juego del equipo: "Un poco más nervioso, estos son los partidos por los que vienes al Real Madrid. No puede esperar más tiempo, quiero jugar ya. ¿Si son favoritos ellos? Nunca apuesto y no sé quién es el favorito. Somos el Real Madrid y somos bastante buenos. Tenemos confianza". Sobre su bajada de rendimiento también reflexionó lo siguiente: "Creo que empecé la primera mitad de la temporada muy bien, hasta enero con la Supercopa. Me partió el ritmo la lesión y seguir con molestias y cuando finalmente lo supero y juego con el Valencia marco, pero me sancionan. Eso sí que me ha afectado al ritmo de la temporada.

"Mi papel en el equipo ha cambiado un poco, trabajo más para el grupo, y no me importa, y he perdido más presencia ofensiva. No me importan las críticas, estoy preparado para ello", añadió. Y seguidamente habló de su descenso en la producción ofensiva: "Creo que lo que me genera ansiedad es que el equipo no gane, más que el hecho de no marcar. Yo quiero marcar goles y sumar otras habilidades, pero creo que puedo generar efecto en otras áreas. No esperaba marcar tantos goles, pero quiero seguir. Yo pongo cifras, solo pienso en el próximo gol"

Bellingham también confesó haber hablado con miembros del vestuario sobre la goleada del año pasado: "Hablé con algún compañero de lo del año pasado. Fue muy duro. Yo también he sufrido derrotas difíciles, pero debes relativizar esa sensación porque no empiezas 4-0 abajo. Miramos el próximo partido y no miramos atrás". Como aseguró Bernardo Silva, clave en la eliminación del curso pasado, el varapalo ha alimentado el orgullo del Real Madrid.

Lucha contra el racismo: "Es horrible"

Jude también quiso mandar un mensaje sobre el racismo en los campos: "Cuando vamos fuera de casa estamos tan acostumbrados a los insultos racistas. Hay que hacer algo porque es una cosa horrible. La gente con poder debe hacer algo más. En los últimos tiempos se le culpa por la forma de jugar y hay que hacer más por ayudar a jugadores como Vinicius o Tchouaméni, nadie se merece esto. Tienes que jugar y que los que tienen que cuidarnos, nos cuiden"

El inglés agradeció a Ancelotti su trato desde que está en el club: "Creo que Ancelotti es el que mejor rendimiento me ha sacado. Cuando te hacen creer que eres mejor de lo que pensabas es que es buen entrenador y él lo hace todos los días. Ha entendido mi potencial, nunca había jugado como 10, y me ha dejado adaptarme. Estoy muy agradecido a Carlo".

Y concluyó apuntando las claves para el duelo ante el City de mañana: "Esperamos que el equipo gane, eso es lo primero. El equipo debe jugar bien y si puedo contribuir, genial. Quiero ayudar y tener impacto en el partido para clasificarnos. Somos un gran equipo y debemos demostrarlo. No tiene sentido pensar en lo individual. Debemos trabajar como equipo, ser valientes y ser listos para jugar nuestro juego. Debemos ser fieles a nuestro estilo".