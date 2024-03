Partidos en casa de Celta C Gran Peña y Rápido de Bouzas

El grupo gallego de Tercera RFEF recupera hoy la jornada del pasado fin de semana. El Rápido afronta en Barreiro (12:00, Vidal Fonseca) ante el Viveiro un partido clave para meterse en la fase de ascenso. Víctor Rodríguez no podrá contar con Kopa, Diz, Gastón, Xian y Carlos. El Celta C Gran Peña recibe en Barreiro (12:00, Casanova Cudeiro) a un rival directo en la lucha por el play off, el Arteixo, informa Raúl Rodríguez.