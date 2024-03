El Iberconsa llega maltrecho al duelo con el Mideba

Después de varias semanas, el Iberconsa Amfiv vuelve al Pabellón de O Berbés para enfrentarse al noveno clasificado de la liga, el Mideba Extremadura. Los de Badajoz han conseguido escapar de los puestos de descenso con seis victorias, dos menos que el cuadro vigués, que es séptimo gracias al average particular con el Fundación Aliados. Una victoria significaría conservar la posición y mantendría la buena dinámica del equipo de cara a la inminente final de la Eurocopa 3, que se disputará en Valladolid en el plazo de un mes.

El Ibeconsa afronta varias dificultades. Julio Vilas continúa recuperándose de su lesión y las molestias musculares y los procesos gripales han impedido que César Iglesias y Pablo Alonso hayan podido contar con un gran número de jugadores durante los entrenamientos de esta semana. No habrá bajas, sin embargo, para el partido.

“No jugamos en casa desde antes de la Copa del Rey, si la memoria no me falla”, rememora César Iglesias, que advierte sobre la peligrosidad del rival. “Mideba dispone de un quinteto bastante potente y con una referencia clara que es Jhon Hernández acompañado por Trabuchet, Ocasio, Juan Luis Pérez y Mousa, que se combinan muy bien. Es un quinteto de puntos intermedios que pueden ser versátiles jugando dentro o fuera y que te pueden generar problemas. Después del partido de Valladolid, en el que competimos hasta el final bajo mínimos, a ver si podemos ser competitivos y quitar una victoria que, seguro, no será fácil”. El encuentro podrá seguirse en directo a través de la página web del club: www.cdamfiv.com.