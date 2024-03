La liga de Dinamarca se felicita por su victoria legal sobre la Superliga

La Superliga de Dinamarca ha emitido este miércoles un comunicado en el que se felicita por su victoria por la Superliga impulsada por el Real Madrid y Barcelona. El campeonato escandinavo confirma la primicia de El Periódico de España, del mismo grupo editorial, sobre la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de denegar el registro de la marca comercial The Super League, condenando al proyecto de competición continental a tener que buscar otro nombre comercial.

La EUIPO adoptó esta resolución a finales de la semana pasada, atendiendo una oposición de la liga danesa al registro de la marca Superliga a nivel europeo por parte del proyecto liderado por Florentino Pérez. Tras casi tres años de litigio, el organismo europeo radicado en Alicante tomó esta decisión favorable a los intereses daneses, en una decisión sujeta a recurso.

La oficina europea entiende en su resolución que "la marca impugnada [The Super League] podría conseguir una ventaja injusta del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior", en referencia a la Superliga danesa, dado, principalmente, el reconocimiento y buena imagen de la que goza la competición nacional en Dinamarca y la similitud gráfica y fonética de las dos marcas.

Los argumentos de la liga danesa

"Estamos muy contentos de que la autoridad de marcas de la Unión Europea haya decidido que la marca 'The Super League' en la UE violaría el valor que los clubes daneses han invertido en la 3F Superliga [el nombre comercial de la liga danesa]. Siempre hemos estado en contra del deseo de los grandes clubes de crear una nueva liga europea. Debe haber apertura y clasificación para los torneos internacionales de clubes a través de las competiciones nacionales. El fútbol no debería ser una fiesta cerrada para los clubes que no se atrevan a participar en una competición abierta, por lo que estamos muy felices por esta victoria fuera del campo", señala el director general de la Superliga danesa, Claus Thomsen, en declaraciones difundidas por la propia liga.

La competición danesa aprovecha su comunicado para criticar la formación de la Superliga, más allá del litigio por el uso de la marca: "Nuestra oposición se basa principalmente en el hecho de que la liga será casi cerrada, en la que la mayoría de los clubes serán miembros permanentes sin riesgo real de descender y, lo que es más importante, la liga no respetará la clasificación anual de las ligas nacionales para las competiciones internacionales de clubes.