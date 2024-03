Rafa Nadal tampoco jugará en Indian Wells: “No puedo mentirme”

“No puedo mentirme a mí mismo y a miles de aficionados. Con mucha tristeza tengo que retirarme de este fantástico torneo”, anunció Rafael Nadal en sus redes sociales para confirmar que tampoco jugará el Masters 1.000 de Indian Wells porque no se siente listo para competir al máximo nivel. «He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante», agregó Nadal, que debía debutar ayer. Su plaza la ocupará el tenista indio Sumit Nagal.

El exnúmero 1 mundial, de 37 años, solo ha jugado dos partidos del circuito desde que cayó en segunda ronda del Open de Australia de 2022 y se vio obligado a pasar por el quirófano por una lesión en la cadera. Esta temporada había reaparecido en enero en el torneo de Brisbane donde cayó en los cuartos de final, pero después renunció también a disputar el Open de Australia, al no sentirse en condiciones de afrontar un torneo con partidos a cinco sets y de máxima exigencia.

Nadal había jugado el domingo una exhibición en Las Vegas ante Carlos Alcaraz en un partido que el tenista murciano se apuntó por 3-6, 6-4 y 14-12. Días antes de la exhibición, el capitán de Copa Davis español, David Ferrer, había comentado que el tenista balear arrastraba una contractura en la espalda, aunque optó por jugar la exhibición de Las Vegas que ya había sido suspendida el año pasado por su lesión en la cadera.

“Lo prioritario es salir ileso de Indian Wells y lo que se tenga que dejar que sea en la gira de tierra. En estos momentos de mi carrera, tengo que analizar cómo estoy en cada momento, las sensaciones que tengo y dónde me apetece más jugar. Intentaré hacer lo que es mejor para llegar a mis objetivos con alguna opción”, había explicado Nadal antes de jugar en Las Vegas. Ahora, tras la retirada en Indian Wells, sin duda un duro golpe, el objetivo de Nadal se centrará en la temporada de tierra.