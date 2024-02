Ester Navarrete saca el billete para los Juegos de París

Ester Navarrete estará en los Juegos de París el próximo verano después de su deslumbrante actuación en el maratón de Sevilla donde conquistó el título nacional con una marca de 2:24.40 que le vale para acudir a la cita olímpica.

La viguesa de 33 años protagonizó la gesta en su estreno en la distancia, lo que tiene un doble mérito. De hecho, ninguna española ha corrido tan rápido una maratón en su estreno como ella. Hace unos meses la distancia no estaba en sus planes pero la normativa de la Federación Española le abría una puerta para acudir a los Juegos Olímpicos: el ganador del Campeonato de España acudiría a París siempre que consiguiese la mínima olímpica (2:26.50 pedía World Athletics). Navarrete se embarcó entonces en su particular cruzada, era una oportunidad que no podía desperdiciar teniendo en cuenta que había terminado el año 2023 en un gran estado de forma como demostró en la media maratón de Valencia. Entrenó durante meses sin descanso con la intención de darse una posibilidad en Sevilla.

En la capital andaluza todo salió de maravilla. Muchas de las mejores especialistas españolas en la distancia se habían dado cita en busca del billete para los Juegos. Era la forma más directa de conseguirlo y evitar decisiones dolorosas del seleccionador. Navarrete no entraba entre las favoritas a ojos de los especialistas debido precisamente a su escasa experiencia. Pero en Sevilla tuvo un comportamiento sobresaliente. Fueron cayéndose algunas de sus rivales directas. Primero Fátima Ouhaddou, luego María José Pérez. Solo Meritxell Soler, campeona en Sevilla hace un año, se mantuvo con ella. Pero no pudo resistir el arreón final de la viguesa que a falta de dos kilómetros hizo un cambio que ya no pudo resistir su rival y se fue como un cohete en busca de la meta. 2:24.40, el título de campeona nacional, la mejor marca de una española en su estreno, el récord gallego, la segunda española más rápida de la historia...y la mínima olímpica. Una locura de mañana protagonizada por una mujer que hace tres años, cuando fue madre, pensaba que sus mejores días en el atletismo seguramente ya habían pasado. Y faltaba aún lo mejor.

Victoria para Gebru

La etíope Azmera Gebru fue la ganadora de la prueba, con un tiempo oficioso de 2h22:13, por delante de las kenianas Josephine Chepkoech y Magdalyne Masai. Las africanas corrieron toda la mañana en formación compacta detrás de las 'liebres', aunque muy por encima del récord de la prueba, hasta que Gebru soltó a las cuatro rivales que la acompañaban en el grupo cabecero pasado el kilómetro 35 para entrar en solitario en la meta, con 38 segundos de ventaja sobre Chepkoech.