Ducati no quiere sorpresas. Ducati no quiere incertidumbres en el futuro inmediato. Ducati, que seguirá teniendo, sin duda, la mejor moto en los próximos años, no quiere que ese potencial se desperdicie por no contar con los pilotos adecuados para que la mantengan en la cima. Ducati, dirigida con mano firme por Gigi Dall'Igna, Mauro Gressilli y Davide Tardozzi, odia la improvisación y aunque domina el 'paddock' de MotoGP como pocos, como nadie, no quiere que se le adelanten, ni escuderias, ni dueños, ni patrocinadores, ni mucho menos las marcas que desean arrebatarle el dominio del campeonato, a la hora de contratar, atar y asegurarse a los mejores pilotos del mundo para el 2025 y algunos años más.

El Mundial que arrancará, el próximo mes de marzo en Catar, es un campeonato atípico, por una razón muy sencilla de entender: el 90% de los pilotos de la parrilla de MotoGP acaban contrato a final de temporada, es decir, menos el itaiano Luca Marini, que, por un capricho de los nuevos dirigentes de HRC, el departamento de competición de Honda, firmó un contrato de dos años (2024 y 2025), en contra de la opinión de Alberto Puig, Team Manager del equipo Repsol Honda, y el surafricano Brad Binder (KTM, con contrato hasta el 2026), todos los demás quedarán libres de negociar con quien quiera al llegar el verano o antes. Golpe de efecto La incertidumbre, pues, es evidente ya antes de que empiece el que todos consideran será uno de los campeonatos más inciertos y competidos de la historia de la categoría reina. Y, por tanto, Ducati, que jamás le ha perdido la vista al mercado de pilotos, utilizando incluso a equipos privados, como es el caso de Gresini, para asegurarse los servicios de campeonísimo como Marc Márquez, acaba de protagonizar la primera gran operación del 2025, dejando boquiabiertos a todos sus adversarios. Ducati, la campeona, protagoniza el primer golpe de efecto, genial, asegurándose al mejor joven del Mundial para el 2025 Dos días antes de que el equipo oficial se presentase a lo grande, en la estación de esquí de Madonna di Campiglio, y 24 horas antes de que el ocho veces campeón del mundo de Cervera se presentase, en Riccione, en la discoteca Cocoricò, como nuevo y flamante piloto de la marca de Borgo Panigale, el joven murciano Fermín Aldeguer, de 18 años, la gran revelación del 2023, año en que arrolló al final de temporada conquistando cinco victorias, cuatro de ellas consecutivas, entraba en las oficinas de la marca roja, al mediodía del pasado viernes, para firmar el contrato de su vida como nuevo y futuro piloto de la firma campeona. Aunque, posiblemente, no habrá reconocimiento oficial ni mucho menos comunicado alguno, El Periódico está en condiciones de asegurar que Aldeguer, que ya pudo dar el salto a MotoGP al finalizar la pasada campaña, convirtiéndose en el sustituto de Marini en el equipo VR46 del 'Doctor', ya ha firmado por Ducati, que dependiendo cómo se desarrolle el Mundial grande y los movimientos que hagan sus pilotos, ya tiene garantizado al que todo el mundo considerado, junto al otro gran ídolo murciano Pedro Acosta, el piloto con más futuro del Mundial. Aldeguer, estrella del equipo Speed Up Racing, un 'team' tremendamente original propiedad de Luca Boscoscuro, tuvo diversas ofertas al finalizar el pasado Mundial, pero Boscoscuro, que había invertido mucho en el joven murciano y, además, fue, sin duda, el único que descubrió su inmenso poder en la pista y su tremendo pilotaje, decidió que no estaba en venta por más millones que le ofrecieran. "Puede que a Fermín le doliese no dar el salto, el pasado año, a MotoGP, pero él sabe que aún tiene mucho que aprender, que debe madurar y que, si no tiene prisa, ya llegará su momento" Luca Boscoscuro - Propietario del equipo Speed Up Racing "Sé que Aldeguer se ha llevado una pequeña decepción al no poder dar el salto a MotoGP", comentó Boscoscuro en aquellos días, en los meses de octubre y diciembre, "pero, al final, Fermín es un muchacho muy listo y que no tiene prisa, pues quiere hacer las cosas como tocan. A mi entender, no era el momento de dar el salto, se lo dije y lo entendió. Él está ahora en un gran momento, pero no debe olvidar que, a mitad de temporada, no iba, no le salían las cosas y tuvo dificultades para estar delante. Eso demuestra que aún le faltan conocimientos y madurez para correr en MotoGP, donde todos los pilotos están preparadísimos. Fermín debe quedarse con nosotros, seguir madurando, aprendiendo e intentar ganar el título. No es lo mismo dar el santo siendo campeón del mundo de Moto2, que no siéndolo". Demasiados huecos Y, sí, evidentemente, después del impresionante final de temporada del pasado año, cuando ganó las últimas cuatro carreras (Tailandia, Malasia, Catar y Valencia), tras haber triunfado en Silverstone (Gran Bretaña), Aldeguer afrontará el Mundial de Moto2 entre el racimo de grandes favoritos, una vez desaparecido el 'Tiburón de Mazarrón', nuevo piloto de KTM, que conquistó el título mundial con enorme autoridad, la misma que mostró Aldeguer para ser inalcanzable por sus rivales en el sprint final del Mundial. Las carreras del 2024 marcarán la parrilla del 2025, sobre todo por el hecho remarcado de que todos los pilotos quedan libres y deberán buscarse equipo y/o ganarse la renovación con el suyo. El ruido es que Jorge Martín está harto de Ducati porque, por segundo año consecutivo, no le han promocionado al equipo oficial pese a pelear, hasta el último día, por el título. 'Martinator' podría ser el gran fichaje de Honda para el 2025. Nadie cree que Franco Morbidelli siga, en el 2025, en el 'team' Pramac, el gran aliado de Ducati. Todo el mundo piensa que si Marc Márquez triunfa con la Ducati del 2023, los jefes de Borgo Panigale no tendrán más remedio que descartar a Enea Bastianini y ofrecerle la moto oficial a MM93. Veremos cómo se comporta Aleix Espargaró, ya con 34 años. Y, aunque parece que, en el 2025, el VR46 cambiará sus Ducati por dos Yamaha, el puesto de Fabio Di Giannantonio, que sigue en MotoGP casi por milagro (suyo, sí, pues hizo un tremendo final de año) no está ni mucho menos confirmado para el 2025.