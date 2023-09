La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que Pedro Rocha "liderará el proceso de transición" de la entidad, después de las dos reuniones celebradas este viernes, una con los presidentes de las federaciones territoriales y otra con la hasta ahora junta directiva, a la que menciona como "junta directiva/comisión gestora".

Rocha, al que se identifica como "presidente de la gestora", se mantendrá al frente del órgano que presidía el dimitido Luis Rubiales "hasta las próximas elecciones", a las que no pone fecha. Los presidentes territoriales pretenden que estas se celebren en el primer semestre de 2024, ya con una asamblea, pero para eso necesitan cursar una petición de adelanto formal al Consejo Superior de Deportes, también favorable a esta opción.

"Cambios imprescindibles" en la RFEF

El presidente de la gestora se compromete a acometer "cambios imprescindibles" en la RFEF, "con la máxima celeridad posible, de forma progresiva" y hace un llamamiento a que "las internacionales, los medios de comunicación y la sociedad" entiendan la situación, haciendo un "llamamiento al diálogo y la cooperación".

Resta ahora por conocer si las principales futbolistas de España atienden a la llamada a la tregua formulada por Rocha. Por el momento, 39 de ellas han anunciado que no van a volver por el momento a la selección, obligando a la RFEF a aplazar 'sine dine' la primera convocatoria de la seleccionador Montse Tomé, prevista para las 16.00 horas de este viernes.

La nueva seleccionadora, Montse Tomé.

Más vale malo conocido... 15 votos de 19

Al tiempo que se hacía público que las jugadoras mantenían el plante advirtiendo que "los cambios que se han producido en la Federación no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro", los 'barones' de la Territoriales avalaban el 'statu quo' en la RFEF, confirmando la hipótesis de las futbolistas de que todo sigue igual en la Federación, y apoyando la permanencia de Pedro Rocha como presidente interino.

El extremeño, designado por Luis Rubiales como sucesor temporal hasta que se conociese su destino, ha sido respaldado por 15 de los 19 presidentes para seguir hasta que se convoquen las elecciones en 2024. Solo cuatro han votado en contra de ello y ahora Rocha seguirá dirigiendo los destinos de la RFEF hasta que se convoquen la elecciones, con la intención de que sean en el primer semestre del próximo año, como pidió el Consejo Superior de Deportes.

La candidatura del valenciano Salva Gomar no terminó de concretarse al vislumbrarse unas elecciones en la primera parte del semestre del año que viene. Gomar se postula para ser candidato a presidir la Federación los próximos cuatro años y Rocha advirtió a los presidentes que su intención es cumplir la interinidad hasta que se celebren esos comicios y no seguir en el sillón de la RFEF. Eso terminó por convencer a algunos presidentes que miraban con recelo a un ambicioso Gomar, que ha pasado de ser cercano a Rubiales a mostrar una sospechosa beligerancia tras estallar el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso.

La permanencia de Rocha no esconde que algunos presidentes solicitasen la salida de figuras del entorno de Luis Rubiales como el secretario de la RFEF Andreu Camps o el director del colectivo arbitral Luis Medina Cantalejo. Propuestas que el presidente interino trasladó luego a la junta directiva, que se reunió después de la decisión de mantener al extremeño al mando de la Federación.

En apariencia, nada cambia en Las Rozas, aunque el comunicado hecho público a última hora de la tarde recoge compromisos de cambio que no se concretan y que habrá que evaluar en los próximos días. Mientras tanto todos se sitúan para no quedarse fuera de la foto que se hará en las elecciones de 2024, que el CSD quiere que se celebren con la máxima premura posible. Hasta el punto de barajar el final de enero como una fecha propicia para ello.