Nada es casualidad en el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Y que Jude Bellingham debutase compartiendo once titular con Toni Kroos en el histórico Rose Bowl ha sido parte del plan de adaptación del inglés al equipo trazado por el italiano. Jude se deshizo en elogios con Kroos durante la semana de trabajo en Valdebebas y Carletto habló con el alemán para que le tutelase en su aterrizaje en el vestuario blanco. “Toni es un maestro. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es el detalle en el pase. La pelota va a donde él quiere. Solo llevamos una semana, así que es normal que todavía esté afinando con el toque, pero para una persona que le ha visto desde fuera, ahora verle de cerca, es un placer», aseguró Bellingham en su primera entrevista en la televisión del club.

Tutelado por Kroos De ahí que Ancelotti le escoltase con Kroos, junto a Camavinga y Valverde, en su estreno de blanco. El inglés dejó una grata impresión, confirmando que pese a su edad, 20 años cumplidos hace un mes, es un futbolista con carisma y personalidad. Bellingham realizó 57 intervenciones, de ellas 46 pases con un 87% de acierto, dos envíos destacados, tres balones en largo que llegaron a su destino, un disparo, cuatro regates, cinco duelos ganados, siete pérdidas y una falta. Las siete pérdidas esconden, en realidad, lo que Carletto le pidió en su estreno ante el Milan: descaro y personalidad. El técnico italiano le dedicó unas palabras a la conclusión del choque en Pasadena: “La posición de Jude ha sido buena y ha jugado un buen partido. El equipo debe acostumbrarse a su calidad. Su llegada la tenemos que disfrutar durante la temporada”. Bellingham jugó de 10 en el rombo de Ancelotti con Brahim y Joselu por delante. Estuvo muy activo, se movió con criterio y trató de acelerar las jugadas al acercarse al área. Dueño de una zancada poderosa, mezcló bien con Brahim, el otro desequilibrador que incluyó en el once el técnico. Jude apareció en la construcción, pisó área y ofreció soluciones a sus compañeros. Ancelotti quedó contento con su actuación durante los 60 minutos que estuvo en el campo: “Es un jugador fantástico. Un interior completo que tiene intensidad y se mueve bien sin balón. Es distinto a los otros medios que tenemos. Para buscar huecos añade algo más a esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria. Es extraño encontrar jugadores con ese tipo de calidad. Y es extraño encontrarlo con 20 años. Tiene posibilidad de mejorar, pero somos afortunados de tenerle con nosotros”. Respecto a las posibilidades tácticas que ofrece, Carlo fue explícito: “Para el sistema que hemos usado ante el Milan (en rombo), él será el número ‘diez’. Si jugamos con un 4-3-3 será interior por la derecha. Para él, lo mejor es ser un diez porque está cerca del área. Depende del sistema. Tenemos que esperar un poco para saber cómo va durante la temporada”. Esa espera tiene una justificación, la posible llegada de Kylian Mbappé. Sin el francés en la plantilla, el Madrid está huérfano en ataque tras la marcha los últimos años de Cristiano, Bale y Benzema. Por eso Ancelotti trata de convertir a este cisne nacido en Birmingham y forjado en Dortmund en un tiburón que huela sangre y se lance a morder sin dudarlo. El Madrid necesita gol y Carletto revisa su pizarra para encontrarlo ya sea con las apariciones de mediocampistas como Valverde, autor de dos goles ante el Milan, en balones parados con el poderío de Rudiger, Joselu o Nacho, o reconfigurando a este elegante futbolista que debe exhibir más colmillo en sus llegadas al área. Mientras Ancelotti le reeduca para que mire la portería en lugar de buscar el último pase, Bellingham disfruta de sus primeros días como jugador del Real Madrid. «Cada momento es una gozada, es algo realmente divertido. Estoy disfrutando de los compañeros y aprendiendo del cuerpo técnico», confiesa este joven al que se le adivinan más cosas de Kaká que de Laurie Cunningham, Michael Owen o Steve McManaman Victoria sufrida ante el Milan (3-2) con doblete de Valverde y gol de Vinicius Victoria sufrida del Real Madrid en su estreno esta pretemporada ante un Milan muy serio que se llegó a adelantar con goles de Tomori, a la salida de un córner, y de Luka Romero, aporvechando un error grosero de la defensa blanca. Sin embargo, en la segunda parte, con el equipo totalmente renovado, los de Ancelotti se hicieron con el mando del partido y dos goles de Valverde en un minuto, uno tras un error del meta italiano Portiero y otro al recuperar un balón en las inmediaciones del área rival, permitieron a los blancos devolver las tablas al marcador. En el tramo final, con Rodrygo y Vinicius jugando en punta por delante del rombo en el mediocampo que probó Carletto, un pase de Modric puso a Vinicius solo ante Magnan y el brasileño logó el tercer gol y le dio el triunfo a los blancos. Ancelotti sacó muchas conclusiones. Entre ellas que Fran García está por delante de Mendy, que con Modric la vida es más fácil, que con Vinicius y Rodrygo el Madrid sonríe y que Bellingham pinta bien. Pero también está huérfano arriba y debe afinar atrás. El Madrid vuelve a jugar el miércoles a las 2:30 ante el Manchester United.