La primera participación en el Cidade de Vigo de patinaje del Endless Troopers, una agrupación de patinaje de Santa Susana (Sintra), en el Gran Lisboa, se tornó tan exitosa como cuando el Say Yes, también luso, comenzó a conquistar As Travesas en 2019. Así, para los de Sintra hubo doble triunfo: en cuartetos júnior desbancando al mismísimo Say Yes, segundo, y en cuartetos sénior, con el Carpa Grupo Viqueira por detrás. Ni lusas (33,02) ni viguesas (27,06) pudieron acercarse en la puntuación a las coreografías lisboetas, tituladas “Equidad” en júniors (38,30 puntos) y “Fluir” (46,95) en sénior.

El torneo, que una vez más rompió cualquier récord de participación de patinaje en Galicia, estuvo marcado por el calor sofocante, la ventilación del Central al máximo y, como elemento principal, decenas de abanicos en las gradas. Patrocinado por la Fundación VIDE y el Concello y organizado por el Patín Vagalume Celtamotor, en 2024 regresará al Central, aunque la fecha no se determinará hasta final de año. El Say Yes, con todo, no se fue de vacío. La agrupación que lidera Joana Magalhaes subió al primer cajón del podio en show pequeños, con su “Di no”; los jueces les otorgaron 32,21 puntos de valoración en la suma de habilidades de patinaje, técnica de grupo, performance e ideas y coreografía. Acabada su actuación, con violín incluido, sus doce componentes se felicitaban. Sabían que habían sido superiores y sin necesidad de un vestuario complejo. El Say Yes miñoto es una suma de patinadores de todo Portugal, casi una selección que ya ha rascado dos medallas a nivel mundial. Pero en el Central también hubo protagonismo gallego en esta segunda jornada. El CP Balaídos vigués ganaba en cuartetos cadetes (22,29 puntos), el Ribex tudense vencía en show grupos grandes (29,25) con su “Defensa secreta” y el PA Brión (Brión, A Coruña) se imponía en grupos júnior (20,68), presentando su coreografía “Birka”. Y el público supo premiarlos con merecidas ovaciones. Así, Portugal y Galicia se repartieron las victorias dominicales (tres y tres) en el VI Internacional Cidade de Vigo. El sábado se habían impuesto el Club Luar de Ponteareas, con su coreografía “Objetivo cruel”, y otro habitual ganador en Vigo, el CPA Gondomar, con “El privilegio”, para grupos promocionales pequeños y grandes, respectivamente.