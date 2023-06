Dos jugadores cadetes del Rápido de Bouzas fueron protagonistas ayer en el campo de A Bouza de un comportamiento lastimoso, deplorable e indigno de dos adolescentes. Tras inferir onomatopeyas racistas contra un jugador del Casablanca fueron expulsados de la instalación por la fuerte reprimenda de los espectadores de uno y otro equipo (el Victoria, en este caso). Los dos jóvenes, amén de un debate en profundidad, son los máximos responsables de los hechos. De eso no hay duda.

Pero no los únicos. Los organismos involucrados en el torneo también son responsables de su respuesta a este acto tan bochornoso. Depende de lo que decidan, hagan o sean capaces de transmitir desde la organización del torneo, la Federación Gallega, el estamento arbitral o el propio Rápido de Bouzas serán (o no) representantes dignos de todos cuantos creemos firmemente que el racismo debe ser erradicado de este mundo en general y del entorno del fútbol en particular.

Estamos todos de acuerdo en gritar alto y fuerte contra el racismo, ¿no?

Pues bien, este es un buen momento para que contra el racismo veamos hechos, y no palabrería.