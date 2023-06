Consciente de que una derrota le eliminaba del Eurobasket, España controló a Grecia en la última jornada de la primera fase, con más brillo en la primera parte y más sufrimiento pero una gran Queralt Casas en la segunda, y logró un triunfo que le permite acabar en primera posición del grupo A y clasificarse de manera directa para los cuartos de final, sin tener que pasar por los octavos.

El encuentro arrancó con ambos equipos atrevidos y acertados en ataque. Los puntos de Pinelopi Pavlopoulou, que sumó nueve de los primeros catorce de su equipo, permitieron a Grecia compensar el dominio interior español, con Raquel Carrera como estilete. Cuando pareció que las de Miguel Méndez iban a abrir brecha con su juego coral, aparecieron Mariella Fasoula y Spanou para equilibrar (20-18, m.10).

En la primera jugada del segundo cuarto se le salió el hombro a María Conde, que ya no volvió a jugar y rompió la rotación habitual del seleccionador. Pero la aparición anotadora de Cristina Ouviña, con nueve puntos casi seguidos, y de Leo Rodríguez dieron brillo a la mejora defensiva de las españolas, con Queralt Casas y Raquel Carrera dificultando cada acción rival (33-20, m.16).

Viendo que el partido se le podía escapar de manera definitiva, Grecia se esforzó primero por frenar la escalada española y después por recortar la diferencia y lo logró (35-27, m.20).

Como pasó ante Montenegro, España regresó dormida tras el descanso y Méndez tuvo que pedir un tempranero tiempo muerto para tratar de reconducir un guion que Tsineke había desbaratado con sus tiros.

La aparición de Carrera en ambas canastas y un par de acciones de la atrevida Queralt Casas permitieron que pasaran los minutos más complicados sin que Grecia lograra empatar, pese a que se acercó a dos puntos en varias ocasiones (55-49, m.30).

El mal momento parecía que había pasado, pero España no despegaba y tuvo que aparecer de nuevo Casas con dos tiros lejanos para darle el colchón necesario para que el riesgo de quedar eliminada no agarrotara al equipo en el tramo final y le permitiera un plácido final de partido, algo a lo que volvió a contribuir una omnipresente Carrera y que permitió que debutase en el torneo Lola Pendande.

Ficha técnica

76.- España (20+15+20+21): Cazorla (8), Casas (16), Torrens (7), Gil (9), Carrera (14) -cinco titular- Conde (2), Domínguez (1), Ginzo (4), Ouviña (12), Rodríguez (3) y Pendande (-).

60.- Grecia (18+9+22+11): Pavlopoulou (13), Stamalamprou (1), Christinaki (2), Spanou (14), Fasoula (10) -cinco titular- Alexandri (3), Bosgana (2), Diela (-), Karlafti (-), Sotiriou (8), Stamati (-) y Tsineke (7).

Árbitros: Györgyi (ROM), Proc (POL) y Gracin(CRO). Sin eliminadas.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase inicial del Eurobasket 2023 disputado en el Tel Aviv Arena de Israel ante unos cien espectadores

Méndez: “Fue duro perder el primer partido, pero tuvimos confianza”

El seleccionador español, Miguel Méndez, se mostró muy satisfecho por el triunfo de este domingo ante Grecia que permite a su equipo acabar en primera posición del grupo A del Eurobasket y pasar directamente a cuartos de final, y destacó la reacción de sus jugadoras tras perder en su debut ante Letonia. “Fue duro, pero hemos mantenido la confianza”, destacó Méndez, que subrayó la solidez que han mostrado ante Montenegro y este domingo ante Grecia, no sólo en defensa sino también en ataque pese a que tenían el riesgo de quedar eliminadas. “Hemos defendido muy bien y creo que podemos seguir defendiendo muy bien y solucionar algunos problemas que aún tenemos, pero dar veinticinco asistencias con solo cuatro pérdidas en un partido con esta presión habla muy bien de mis jugadoras. Tenemos margen de mejora y lo intentaremos desde la confianza mutua y la responsabilidad mutua”, señaló en la rueda de prensa posterior al choque. Además, agradeció cómo reciben las jugadoras sus propuestas: “Desde mi llegada les pedí el 100% en la primera charla y me lo dan, pero no sólo de esfuerzo y de talento, también de confianza. Cualquier cosa que planteamos la siguen a rajatabla, igual que el plan de partido, y si me equivoco nadie me mira mal”. El entrenador desveló un desliz que tuvo en la charla previa al choque: “Metí la pata y cuando les daba una charla de ánimo les decía ‘mañana volamos para casa’ en vez de decirles que volábamos para Liubliana. Era mucha tensión, era irse a casa o seguir adelante. El premio es tranquilidad, estar en cuartos, saltarte la ronda de octavos y tener descanso porque tenemos a algunas jugadoras apretadas”.