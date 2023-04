A estas alturas de la temporada, podría decirse que sumar un punto en casa no es un buen resultado, sobre todo cuando las diferencias con la zona peligrosa de la competición son mínimas. Pero en determinadas circunstancias, sumar aunque solo sea un punto, y que los rivales no, vale su peso en oro, y eso fue lo que ayer le pasó a los vigueses ante su afición.

De momento las diferencias con el puesto de play out se mantienen en dos puntos más el golaverage, pero lo más importante son las sensaciones que ayer ofreció el equipo ante un rival exigente como el Zamora, que también se jugaba mucho en el partido.

El partido comenzó con mucho ritmo. A los dos minutos el árbitro auxiliar le anulaba un gol al Zamora, y en la siguiente jugada era Pitu el que disparaba con fuerza dentro del área, y el esférico golpeaba en un defensor para salir a córner. Lo cierto es que el partido prometía. Los vigueses tenían el control del centro del campo. Chiqui volvía por sus fueros y se convertía en una pesadilla para Silva, que no conseguía frenar al vigués. Sin embargo, y a pesar de todo, el problema seguía siendo el de siempre, la falta de pegada. El Coruxo necesita generar muchísimas ocasiones de gol para marcar, y con lo que se están jugando los equipos, es difícil que lleguen tantas ocasiones.

Lo positivo para los vigueses, independientemente de la falta de pegada, era que conseguían frenar la salida del balón del Zamora. Los castellano leoneses ralentizaban el juego cada vez que recuperaban el esférico, y eso le venía bien al Coruxo, que lograba recuperar las posiciones y no pasaba apuros. Pero el partido fue de más a menos, y a medida que se acercaba el final de la primera parte, el nivel del partido bajaba enteros, por lo que lo mejor fue que el colegiado decretara el final de la primera parte.

La segunda parte arrancó con el mismo guión con el que había finalizado la primera vuelta. El Coruxo tenía el balón, Chiqui seguían desbordando por la banda, pero el gol continuaba sin llegar. Otero y Maté no tardaron mucho tiempo en mover el banquillo por primera vez. Los técnicos le dieron entrada a Youssef, que reaparecía tras su lesión, con un aparatoso vendaje en su pierna.

Su presencia le dio más vitalidad al ataque vigués, y tras siete minutos de juego dispuso de su primera ocasión, con un potente disparo dentro del área que David Troya desvió con muchos apuros en una gran intervención.

Fue un aviso de lo que estaba por llegar, ya que en la siguiente jugada, Bugarín se plantó en el vértice del área derecha del ataque del Coruxo, y colocó el balón en el segundo palo de la portería defendida por Troya. Un gol que, en cierta medida, era un justo premio a lo que se había visto sobre el terreno de juego de O Vao.

El tanto hizo despertar a un Zamora, que en el arranque de la segunda parte había disfrutado de las mejores ocasiones para adelantarse en el marcador. Yago Iglesias movió el banquillo, y su equipo lo agradeció. Velocidad por banda y presión, hicieron despertar a un Zamora que a tres minutos para el final conseguía el tanto de la igualada tras transformar Dani Hernández una pena máxima.

Los minutos finales fueron un auténtico correcalles. El partido estaba completamente roto, y cualquiera de los dos equipos pudo marcar un tanto que deshiciera la igualdad. Sin embargo, el marcador no se movió y el partido finalizó con un reparto de puntos entre vigueses y zamoranos.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Antón, Lucas, Antonini (Focareta, minuto 65), Aspas; Andriu, Gandoy (Guido, minuto 85); Añón (Bugarín, minuto 65), Pitu, CHiqui (Marcos, minuto 85) y_Luismi (Youssef, minuto 59).

Zamora: David Troya; David Ámez, Luismi, Prada,_Silva; Vallejo (Pau Miguelez, minuto 75), Juanan; Manu Viana (Luis Rivas, minuto 75), Theo Chendri (Jaime Sancho, minuto 64), Álex Ares (Dani Hernández, minuto 64) y Carlos López (Ander, minuto 80).

Goles: 1-0, minuto 68: Bugarín. 1-1, minuto 87: Dani Hernández, de penalti.

Árbitro: Aranda Bujedo, auxiliado por Antonin Bosoi y Simón Rodríguez. Amonestó a Chuqui y Andriu por el Coruxo y a Juanin por el Zamora.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de O Vao, que registró una buena entrada.

Otero: “Estuvimos francamente bien en el partido”

Jorge Otero, entrenador del Coruxo, llegó a la sala de prensa de O Vao decepcionado por el empate cosechado ante el Zamora, ya que esperaba más tras lo visto durante los noventa minutos de juego. “Sabíamos de la dificultad del Zamora”, apuntó, “pero creo que francamente estuvimos muy bien, y sin muchas llegadas y ocasiones, pero si que creo que las mejores fueron nuestras. Conseguimos adelantarnos en el marcador, sabíamos que era un equipo que iba a tener el balón, y ahí tiene jugadores con muy buen pie. No nos descolocamos, supimos saltar a la presión, y el partido lo teníamos controlado en donde queríamos. No tenían circulación por dentro, en bloque medio les costaba llegar, y el partido fue por donde queríamos y estaba controlado. Otro penalti dudoso, ya que mi jugador dice que no le toca al rival, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando”.