Última jornada del año para los tres equipos de Tercera RFEF de nuestra zona, tanto por la zona de abajo como por la de arriba.

Arteixo-Rápido

Los boucenses quieren despedirse manteniendo la buena racha que iniciaron hace tres jornadas, y que les ha permitido sumar siete de los nueve puntos disputados. Los jugadores entrenados por Chema Rico visitan a un Arteixo que lucha por salir de los puestos de descenso del grupo.

Ese aspecto, la necesidad de sumar los tres puntos, juega a favor de un Rápido de Bouzas que a la contra puede hacer mucho daño, y despedir el año dentro del grupo de equipos que lucharán por el ascenso de categoría.

Alondras-Gran Peña

El Gran Peña visita a un Alondras que está a cinco puntos de los de O Morrazo. Un partido importante para los de Bajcetic, que no quieren despedir el año en los puestos de descenso. Una situación parecida a los de O Morrazo que, en su caso, pelean por meterse en el grupo de equipos que clasifican para el play off de ascenso.

Los vigueses buscan la tercera victoria de la temporada, necesaria para comenzar a abrir brecha con la zona baja de la clasificación y comenzar a ver el futuro con un poco más de optimismo.

Choco-Arzúa

Los redondelanos necesitan una victoria para confirmar la reacción desde la llegada de David Pérez al banquillo. Que la situación no es fácil es algo evidente, pero no es menos cierto que el equipo necesita sumar de tres en tres, y que todos los partidos son una final. El Arzúa se encuentra en una zona en donde los de arriba cuentan con una ventaja importante, y aunque no tienen problemas con los de abajo, la diferencia no es demasiado amplia y cualquier fallo se puede pagar caro.