El PBB Godoy Maceira vuelve a sonreír tras acabar una racha negativa de dos derrotas consecutivas. No lo tuvo fácil ante el Obradoiro Ames, y el encuentro se resolvió en el último instante del partido.

Fue un choque duro, entre dos equipos que trabajaron con intensidad bajo los tableros, sobre todo en los dos primeros cuartos. Fueron veinte minutos en donde el cuadro local comenzó con más intensidad, pero el Godoy Maceira no le perdió la cara al encuentro, consiguiendo llegan al final del primer cuarto con tan solo un punto de desventaja.

Se mantuvo el mismo guión del encuentro en el segundo cuarto, con alternativas en el marcador, y con mínimas diferencias en el marcador, lo que provocó que al descanso se llegara con ventaja del Obradoiro Ames por tres puntos, 35-32.

El paso por el vestuario no le vino nada bien al equipo porriñés, que no se encontraba cómodo n el campo, dejando que los santiagueses abrieran una importante brecha en el marcador, ya que llegaron a tener hasta once puntos de ventaja.

Una vez más, el equipo entrenado por Jenaro Alonso consiguió reaccionar a tiempo, y en los últimos instantes, un triple de Cardito, a cuarenta y seis segundos para el final, le dio la victoria al cuadro porriñés.