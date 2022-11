El Coruxo se estrelló en Zamora contra un rival que sacó a relucir una gran eficacia defensiva, que le lleva a acumular cinco partidos sin encajar un solo gol, y al que le bastó con un solitario gol logrado en la primera mitad. El equipo vigués vio batida su portería con un gol fruto de la contra de tiralíneas del Zamora que, por otra parte, tampoco dispuso de muchas más ocasiones para haber sentenciado. El Coruxo luchó hasta el final e incluso encerró en su área al rival en el último cuarto de hora del partido pero no encontró la forma de disparar con opciones.

El Zamora comenzó haciéndose dueño de la pelota y enviando balones largos sobre el área e incluso Altube estuvo a punto de marcar aunque el árbitro señaló fuera de juego. Poco a poco, el Coruxo fue perdiendo las precauciones iniciales y comenzó en torno al cuarto de hora de juego a acercarse al área contraria aunque, en un principio, los rojiblancos, con su ya clásica defensa de cinco, solventaron sin grandes problemas el peligro del cuadro gallego.

El cambio de actitud de los visitantes hizo que la contienda se equilibrase y que el juego se centrase en el centro del campo con ambos ataques muy maniatados. No cabía duda de que la forma de desbloquear la situación era con balones largos hacia el ataque, y precisamente de un cambio de juego medido sobre Silva llegó el primer gol que marcaba Altube en el minuto 26 rematando a placer el pase que le puso en bandeja el lateral derecho rojiblanco.

Coruxo no tardó en reaccionar y comenzó a mostrar que tiene mucho peligro arriba y pronto forzó un penalti sobre Luismi que el árbitro no quiso ver. Pero el día no era propicio para el equipo de Jacobo Montes que poco antes del descanso perdía por lesión a Youssef.

Regresó a campo el Coruxo muy motivado disputándole a su rival la posesión del balón, pero no encontraba vías para llegar con peligro. El partido se volvió muy brusco, con constantes parones por los golpes que propiciaba un terreno de juego en muy malas condiciones por la lluvia.

Pero el Coruxo tenía que hacer algo y buscó el empate con un centro de Vicente que peinó de cabeza al larguero Andriu, en la mejor ocasión del Coruxo en lo que iba de partido. Ante la inoperancia mutua, ambos entrenadores decidieron buscar mayor pegada realizando los primeros cambios y si por el Zamora entraban Panadero y Ander, en el Coruxo saltaban al campo Pitu y Lucas.

El Coruxo se volcó sobre el área zamorana arriesgando mucho y pronto Pana estuvo a punto de aprovecharlo con una escapada que le permitió plantarse en el área aunque finalmente no pudo resolver. Pero respondió el equipo gallego entrenado por los hermanos Montes, con una clara ocasión de Aspas que desbarató el portero Iricíbar.

El Coruxo consiguió encerrar en su campo al Zamora que no era capaz de recuperar el balón aunque capeaba el temporada con despejes que devolvían la posesión a su rival.

Pero el Coruxo no encontraba ninguna referencia para el remate y tampoco hacía sufrir a su enemigo que esperaba su oportunidad para sorprenderle a la contra que llegó de nuevo con Panadero, ya en el tiempo de prolongación, y que le costó la expulsión al portero Alberto, que fue sustituido en la portería Andriu e incluso tuvo que realizar una buena intervención antes del final.

Ficha técnica

Zamora CF: Iricíbar; Prada, Rueda, Luismi, Silva (Nahuel, 92´); Theo, Juanan, Viana (Ribeiro, 75´), Pau Miguélez (Ander, 61´), Dani (Caballé, 75´); Altube (Pana, 61´).

Coruxo FC: Alberto; Antonini (Lucas, 61´), Gandoy (Pitu, 61´), Andriu, Aitor Aspas, Vicente, Luismi, Chiqui (Marcos, 75´), Focareta (Toni, 82´), Youssef (Yelco, 46´), Johan.

GOLES: 1-0, minuto 26: Altube.

ÁRBITRO: Daniel Miranda Bolaño (Colegio extremeño).Tarjetas amarillas a los locales Pau Miguélez, Juanan y Silva; y a los visitantes Antonini y Focareta. Tarjeta roja directa al portero Alberto (94´).

CAMPO: Ruta de la Plata. Mil espectadores.