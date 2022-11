El Choco anunció ayer la destitución de Juan Amoedo como técnico del primer equipo, al tiempo que desveló que Hugo Álvarez, el entrenador del juvenil A, se hace cargo del equipo de un modo provisional. El club redondelano emitió un comunicado en el que quiso agradecer el trabajo realizado por Amoedo y su cuerpo técnico en los dos años que ha estado al frente del equipo de Tercera Federación.

“Dende o Club queremos agradecer ao traballo realizado por Juan Amoedo e o seu Corpo Técnico pero sobre todo polo seu sentimento cara o club e o escudo. Desexámoslle as mellores das sortes no seu futuro deportivo e persoal no que esperamos sexa durante unha longa e exitosa carreira”, expresó el club en el comunicado.

La decisión de prescindir del técnico llega con el equipo en posición de descenso después de haber encandenado tres derrotas seguidas y sumar siete puntos en las primeras nueve jornadas, en las que ganaron dos partidos y empataron uno, perdiendo los seis restantes. La última derrota ante el Barco ha llevado a los redondelanos a la penúltima posición de la tabla solo por delante del Paiosaco que marcha dos puntos por detrás del equipo choqueiro. Precisamente los dos últimos clasificados se ven las caras este domingo en Santa Mariña (17:00) en un partido determinante para los redondelanos.