El pronóstico de lluvia no frenó el entusiasmo de los más de 8.000 corredores que en la mañana de ayer se presentaron en Ourense para formar parte de una nueva edición de la carrera popular más antigua y multitudinaria de Galicia, la San Martiño.

Ni la lluvia ni tampoco el cambio de fecha impidieron que los colores fluorescentes bañasen las calles tras el pitido inicial pasadas las 11.00 horas. Desde el Puente del Milenio hasta el Puente Romano en un recorrido de 10 kilómetros para la categoría absoluta y menor para las competiciones de escolares, infantiles y la adaptada. Todas las que trajeron de nuevo la normalidad a la competición que el año pasado, aún con los protocolos de la pandemia, solo celebró la categoría absoluta y con un aforo limitado a 2.000 participantes.

Ayer todas las edades volvieron a correr atravesando Ourense en la cita popular que este año cambió de campeón. Álex Fernández llevaba seis victorias desde su primera San Martiño en 2012, cuatro de ellas fueron consecutivas, pero no este año. El atleta, lesionado desde la primavera, participó sin aspirar al triunfo, y en su lugar se subió al podio Nuno Costa con un tiempo de 30 minutos y 19 segundos. El portugués afincado en Galicia ya había sido segundo el año pasado, tan solo por detrás de Fernández. Este año junto a él, completaron el podio masculino absoluto, Jorge Puig y Esteban Iglesias. Donde no hubo sorpresas fue en la categoría absoluta femenina, Joselyn Brea partía como favorita y no decepcionó haciendo un tiempo de 33 minutos y 34 segundos. Con ella, Alce Finot y María Cedrón.

Los primeros ourensanos fueron Rubén Díz, octavo con 31 minutos 30 segundos y Begoña Domínguez, sexta en su categoría con un crono de 37 minutos y 50 segundos.