Dos platas y dos bronces de Judith Rodríguez en el Open Internacional de Burgos, de esgrima en silla de ruedas, prueba inicial del Campeonato de España, con la participación más numerosa en veinte años. En florete Judith cedió en la semifinal 15-12 ante el colombiano José Camacho. Fue subcampeona en sable mixto, su arma menos habitual. Tan solo cedió ante el donostiarra Alex Prior. Bronce en espada mixta individual tras perder en semifinales 13-15 contra Iago Fernández, de A Coruña. Y en espada por equipos, junto a Iago Fernández y Begoña Garrido, cedieron por dos tocados ante el equipo nacional masculino colombiano.

“Estoy contenta con los resultados obtenidos, pero no plenamente satisfecha. No se ha visto reflejado al 100% el trabajo tan duro de entrenamiento que he estado realizando estos últimos meses", valora Judith. "De todas formas, lo más importante es la preparación para las citas internacionales que se avecinan de inmediato y que suponen el inicio de la lucha para intentar llegar a los Juegos de Paris 2024”.