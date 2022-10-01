La Xunta publicará este miércoles día 5 de octubre en el DOG la lista de 106 premiados con las Distinciones al Mérito Deportivo de 2022. Entre los distinguidos aparecen varios nombrados a título póstumo, como Fran Teixeira, Suso Morlán, Guillermo Sande o Quino Salvo e incluso ya históricos como Manuel de Castro “Hándicap”. Y además de deportistas individuales se han distinguido a entidades como el Coruxo F.C., el Real Club Celta, Samertolaméu y Tirán. Estas distinciones fueron creadas mediante la resolución de 28 de octubre de 2010 de la Secretaría General para el Deporte y son concedidas anualmente por resolución del presidente de la Xunta de Galicia, después de propuesta motivada del jurado.
Distinciones al Mérito Deportivo 2022
1. CARMEN BARRO PITA (a título póstumo)
2. VICENTE TORRES PRADA (a título póstumo)
3. JOSÉ ÓSCAR FERNÁNDEZ SERANTES
4. IRENE GONZÁLEZ BASANTA (a título póstumo)
5. ALEJANDRO AVECILLA PORTO
6. RAMIRO BRAVO DÍAZ
7. JOSÉ GARCÍA VARELA ‘VENTOSA’
8. GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY
9. AUGUSTO JOAQUÍN CÉSAR LENDOIRO
10. MARÍA LUISA ARMESTO MIGUEL
11. ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO ‘CHUNY’
12. IGNACIO LOBÓN TOVAR (a título póstumo)
13. VÍCTOR SIEIRO ASOREY (a título póstumo)
14. MANUEL DEL CASTILLO COELLO
15. ANA SILVA RODRÍGUEZ
16. BEATRIZ SEIJAS COUCE
17. MARÍA VARELA BARDANCA
18. VERÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ
19. ROBERTO AMADO CASTRO
20. JOSÉ ANTONIO LOBELLE QUINTILLÁN
21. ESTRELLA CASTRILLÓN VIDAL
22. MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ ‘PARODI’
23. SEVERINO RAMÓN AMARELLE GARCÍA (a título póstumo)
24. RAÚL GARCÍA DE LOZA
25. EVARISTO PUENTES LEIRA
26. ESTEFANÍA MARTÍNEZ FIGUEROA (a título póstumo)
27. PEDRO CUESTA GARCÍA
28. MANUEL MIRANDA PENA
29. FERNANDO FERNÁNDEZ ALLENDE
30. JOSÉ LÓPEZ DE LA FUENTE
31. MARÍA JOSÉ GARRIDO BLANCO
32. MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ
33. MANUEL TEIJEIRO VALLEDOR
34. LISARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
35. JUAN ÁLVAREZ RENDA
36. ALFREDO PÉREZ GÓMEZ
37. DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ
38. SERAFÍN CARBALLO CARBALLEIRA
39. ISIDORO FEIJOO ANSEÁN
40. JOSÉ RAMÓN MEILÁN DEVESA
41. MANUEL LÓPEZ EIRIZ
42. MANUEL FRANCO MARTÍNEZ
43. RAMÓN BLANCO SUÁREZ
44. JESÚS PUMARES RODERO
45. JESÚS DE LA TORRE CRUZ
46. XOGADORAS XUNCAS BALONCESTO
47. FERNANDO OCTAVIO TALLÓN (a título póstumo)
48. BERNARDINO LOMBAO SOTUELA (a título póstumo)
49. MANUEL DÍAZ SOUTO ‘O NENO’ (a título póstumo)
50. ARTURO FERNÁNDEZ SEARA
51. GERMÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
52. RAFAEL DOMÍNGUEZ GAGO
53. JORGE GÓMEZ BARRIL
54. MAURO THOMAS NÚÑEZ
55. MARÍA ISAURA HERMIDA PÉREZ
56. JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
57. XULIO JOSÉ CONDE BLANCO
58. JOSÉ MARIO GUEDE FERNÁNDEZ
59. JORGE BERMELLO FERNÁNDEZ
60. AGUSTÍN GONZÁLEZ RUIZ
61. JULIO CONSTANTINO BOUZO COUCEIRO
62. JOSÉ RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
63. JOSÉ CARBALLEDA PÉREZ
64. BERNARDINO GONZÁLEZ VÁZQUEZ
65. JAIME AMORÍN GÓMEZ
66. JOSÉ MANUEL PÉREZ OTERO
67. CONCEPCIÓN VILLAR RECIBUTO
68. DAVID CAL FIGUEROA
69. ÁLVARO PINO COUÑAGO
70. MIGUEL ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ ´MICHEL’
71. JORGE OTERO BOUZAS
72. QUINO SALVO PASTOR
73. MANUEL DE CASTRO ‘HÁNDICAP’
74. CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ
75. SOLEDAD CASTRO SOLIÑO
76. CARLOS RAIMUNDO MERA RODRÍGUEZ
77. RAMIRO LOSADA BASTOS
78. MANUEL BARREIRO LORES
79. IGNACIO MARTÍN ESPERANZA TEJADA
80. MARISA GIRÁLDEZ RODRÍGUEZ
81. MARÍA DOLORES GARCÍA PÉREZ ‘LOLY’
82. AMADOR LORENZO LEMOS
83. JOSÉ FERNÁNDEZ PRADO
84. JAVIER DE LA GÁNDARA ALONSO
85. JOSÉ MANUEL HERMIDA GARCÍA
86. ALFONSO SANMARTÍN CARBÓN
87. JESÚS MORLÁN FARIÑA (a título póstumo)
88. MAGÍN ALFREDO FROIZ (a título póstumo)
89. FRANCISCO TEIXEIRA LLORET (a título póstumo)
90. GUILLERMO SANDE COVELO (a título póstumo)
91. LUICIANO SOTO CARBALLO (a título póstumo)
92. ERNESTO FALCÓN PADÍN ‘TETO’ (a título póstumo)
93. ANTONIO GARCÍA HERMIDA (a título póstumo)
94. RAÚL ARAUJO PÉREZ
95. CORUXO FÚTBOL CLUB
96. SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA
97. REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA
98. RACING CLUB DE FERROL
99. SOCIEDADE DEPORTIVA SIN QUERER
100. CLUB DEPORTIVO LUGO
101. CLUB DE TIRO EIROÁS
102. SOCIEDADE DEPORTIVA SAMERTOLAMEU
103. SOCIEDADE DEPORTIVA TIRÁN
104. ESCOLA NAVAL DE MARÍN
105. REAL CLUB CELTA DE VIGO
106. PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL