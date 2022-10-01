La Xunta publicará este miércoles día 5 de octubre en el DOG la lista de 106 premiados con las Distinciones al Mérito Deportivo de 2022. Entre los distinguidos aparecen varios nombrados a título póstumo, como Fran Teixeira, Suso Morlán, Guillermo Sande o Quino Salvo e incluso ya históricos como Manuel de Castro “Hándicap”. Y además de deportistas individuales se han distinguido a entidades como el Coruxo F.C., el Real Club Celta, Samertolaméu y Tirán. Estas distinciones fueron creadas mediante la resolución de 28 de octubre de 2010 de la Secretaría General para el Deporte y son concedidas anualmente por resolución del presidente de la Xunta de Galicia, después de propuesta motivada del jurado.

Distinciones al Mérito Deportivo 2022

1.     CARMEN BARRO PITA (a título póstumo)

2.     VICENTE TORRES PRADA (a título póstumo)

3.     JOSÉ ÓSCAR FERNÁNDEZ SERANTES

4.     IRENE GONZÁLEZ BASANTA (a título póstumo)

5.     ALEJANDRO AVECILLA PORTO

6.     RAMIRO BRAVO DÍAZ

7.     JOSÉ GARCÍA VARELA ‘VENTOSA’

8.     GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY

9.     AUGUSTO JOAQUÍN CÉSAR LENDOIRO

10. MARÍA LUISA ARMESTO MIGUEL

11. ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO ‘CHUNY’

12. IGNACIO LOBÓN TOVAR (a título póstumo)

13. VÍCTOR SIEIRO ASOREY (a título póstumo)

14. MANUEL DEL CASTILLO COELLO

15. ANA SILVA RODRÍGUEZ

16. BEATRIZ SEIJAS COUCE

17. MARÍA VARELA BARDANCA

18. VERÓNICA DÍAZ RODRÍGUEZ

19. ROBERTO AMADO CASTRO

20. JOSÉ ANTONIO LOBELLE QUINTILLÁN

21. ESTRELLA CASTRILLÓN VIDAL

22. MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ ‘PARODI’

23. SEVERINO RAMÓN AMARELLE GARCÍA (a título póstumo)

24. RAÚL GARCÍA DE LOZA

25. EVARISTO PUENTES LEIRA

26. ESTEFANÍA MARTÍNEZ FIGUEROA (a título póstumo)

27. PEDRO CUESTA GARCÍA

28. MANUEL MIRANDA PENA

29. FERNANDO FERNÁNDEZ ALLENDE

30. JOSÉ LÓPEZ DE LA FUENTE

31. MARÍA JOSÉ GARRIDO BLANCO

32. MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ

33. MANUEL TEIJEIRO VALLEDOR

34. LISARDO GÓMEZ GONZÁLEZ

35. JUAN ÁLVAREZ RENDA

36. ALFREDO PÉREZ GÓMEZ

37. DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ

38. SERAFÍN CARBALLO CARBALLEIRA

39. ISIDORO FEIJOO ANSEÁN

40. JOSÉ RAMÓN MEILÁN DEVESA

41. MANUEL LÓPEZ EIRIZ

42. MANUEL FRANCO MARTÍNEZ

43. RAMÓN BLANCO SUÁREZ

44. JESÚS PUMARES RODERO

45. JESÚS DE LA TORRE CRUZ

46. XOGADORAS XUNCAS BALONCESTO

47. FERNANDO OCTAVIO TALLÓN (a título póstumo)

48. BERNARDINO LOMBAO SOTUELA (a título póstumo)

49. MANUEL DÍAZ SOUTO ‘O NENO’ (a título póstumo)

50. ARTURO FERNÁNDEZ SEARA

51. GERMÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ

52. RAFAEL DOMÍNGUEZ GAGO

53. JORGE GÓMEZ BARRIL

54. MAURO THOMAS NÚÑEZ

55. MARÍA ISAURA HERMIDA PÉREZ

56. JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ

57. XULIO JOSÉ CONDE BLANCO

58. JOSÉ MARIO GUEDE FERNÁNDEZ

59. JORGE BERMELLO FERNÁNDEZ

60. AGUSTÍN GONZÁLEZ RUIZ

61. JULIO CONSTANTINO BOUZO COUCEIRO

62. JOSÉ RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

63. JOSÉ CARBALLEDA PÉREZ

64. BERNARDINO GONZÁLEZ VÁZQUEZ

65. JAIME AMORÍN GÓMEZ

66. JOSÉ MANUEL PÉREZ OTERO

67. CONCEPCIÓN VILLAR RECIBUTO

68. DAVID CAL FIGUEROA

69. ÁLVARO PINO COUÑAGO

70. MIGUEL ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ ´MICHEL’

71. JORGE OTERO BOUZAS

72. QUINO SALVO PASTOR

73. MANUEL DE CASTRO ‘HÁNDICAP’

74. CARLOS MIGUEL RODRÍGUEZ

75. SOLEDAD CASTRO SOLIÑO

76. CARLOS RAIMUNDO MERA RODRÍGUEZ

77. RAMIRO LOSADA BASTOS

78. MANUEL BARREIRO LORES

79. IGNACIO MARTÍN ESPERANZA TEJADA

80. MARISA GIRÁLDEZ RODRÍGUEZ

81. MARÍA DOLORES GARCÍA PÉREZ ‘LOLY’

82. AMADOR LORENZO LEMOS

83. JOSÉ FERNÁNDEZ PRADO

84. JAVIER DE LA GÁNDARA ALONSO

85. JOSÉ MANUEL HERMIDA GARCÍA

86. ALFONSO SANMARTÍN CARBÓN

87. JESÚS MORLÁN FARIÑA (a título póstumo)

88. MAGÍN ALFREDO FROIZ (a título póstumo)

89. FRANCISCO TEIXEIRA LLORET (a título póstumo)

90. GUILLERMO SANDE COVELO (a título póstumo)

91. LUICIANO SOTO CARBALLO  (a título póstumo)

92. ERNESTO FALCÓN PADÍN ‘TETO’  (a título póstumo)

93. ANTONIO GARCÍA HERMIDA (a título póstumo)

94. RAÚL ARAUJO PÉREZ

95. CORUXO FÚTBOL CLUB

96. SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA

97. REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA

98. RACING CLUB DE FERROL

99. SOCIEDADE DEPORTIVA SIN QUERER

100.                    CLUB DEPORTIVO LUGO

101.                    CLUB DE TIRO EIROÁS

102.                    SOCIEDADE DEPORTIVA SAMERTOLAMEU

103.                    SOCIEDADE DEPORTIVA TIRÁN

104.                    ESCOLA NAVAL DE MARÍN

105.                    REAL CLUB CELTA DE VIGO

106.                    PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL