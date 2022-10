Arranca la temporada para el Celta Zorka Recalvi en su segunda temporada en la Liga Femenina Challenge tras la reestructuración de la segunda categoría. Un debut complicado por las circunstancias que rodean el partido. Las viguesas sufren las bajas de Gea y Prats y las ausencias de Selimovic y Cliney. El cuadro extremeño también llega a este primer partido de la temporada con problemas, ya que Laura Chahrour se ha lesionado de gravedad y hace unos días pasaba por el quirófano, perdiéndose la temporada igual que Laura Prats.

Un partido de reencuentros ya que dos jugadoras extremeñas son dos viejas conocidas de la afición viguesa, como son Celia García y Lucía Fontela. Pero los sentimientos desaparecerán tras el salto inicial, en donde los dos equipos buscarán la primera victoria de la temporada.

La entrenadora céltica reconocía antes de partir hacia Cáceres que las bajas han provocado que la pretemporada haya sido muy dura: “Primero, por la baja de Marina Gea, que llegó con problemas. La rotura de fibras está casi curada, con lo que pronto se incorporará a los entrenamientos. La baja de Prats ha sido durísima. Ha sido el palo más gordo ya que lo de Marina sabes que es temporal, pero ella se va a perder todo el año. Es una jugadora con unas características que son difíciles de encontrar en el mercado. Lo estamos asumiendo y pasando página con respecto a eso. A Selimovic la esperamos para la semana que viene. En cuanto llegue a Sarajevo recogerá su visado, que ya está tramitado, y vendrá. La americana llega hoy mismo, la recogemos en el aeropuerto, y no sé si estará en condiciones de jugar algo. Primero tengo que hablarlo con ella”.

Sobre el partido de esta tarde ante Al-Qázeres, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi apunta: “Vamos a intentar comenzar compitiendo lo mejor posible, aunque no va a ser un partido fácil, porque es un equipo con bastante experiencia como Kovacevic, Celia o Primm, que lleva varios años en la Liga. Seguro que será un rival muy complicado, sobre todo en su casa. Tenemos que ser capaces de no darles segundas opciones. Pienso que el rebote va a ser una de las claves y luego el control de las pérdidas. A ver si somos capaces de ser eficaces, por lo menos terminando el tiro, y tener opción de rebote y que no sea una pérdida”.

Sobre lo que espera de la competición, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi la espera “durísima, a ver si somos capaces de llegar al último cuarto en partido y con nuestras opciones y poder explotarlas”.