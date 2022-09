El Iberconsa Amfiv ha fichado a Hillevi Hansson, sueca que ha procede del Köln 99ers alemán. “Estoy muy emocionada con esta nueva aventura”, comenta Hansson, de clase 3,5 y que actuará en la División de Honor como clase 2 por la reducción que le corresponde por ser mujer.

Hillevi estuvo en Vigo a principios de año visitando a su amiga Nagwa Brown, también jugadora del Iberconsa. En esa semana de estancia, el equipo la invitó a los entrenamientos. “El propósito era pasar unos días con Nagwa y divertirnos. Ambas jugamos en el mismo equipo en Suecia. Lo pasé fenomenal y disfruté del ambiente tanto en la cancha como en la ciudad. Cuando recibí, de forma inesperada, la oferta para unirme, estuve feliz de decir que sí.”.

Hillevi no es una recién llegada al mundo del baloncesto en silla. “Comencé a jugar al baloncesto en silla hace prácticamente diez años. El problema era que las ligas en Suecia no son tan potentes y no es fácil mejorar. Afortunadamente formé parte de un proyecto en el que teníamos jornadas de tecnificación con buenos entrenadores y celebrábamos torneos. Gracias a esta circunstancia, pudimos comenzar a jugar en Europa. Desde ese momento mi intención fue entrar en alguna de las grandes competiciones”.

“En 2018 tuve la oportunidad de jugar en los Köln 99ers. Cuando estalló la pandemia y la segunda división alemana fue cancelada, un par de compañeros de Colonia y yo jugamos en Turquía con el Pendik”, relata. “Fue una situación muy complicada en algunos aspectos pero también me dio mucha experiencia y nueva energía para mi desarrollo. Esta temporada en el Iberconsa creo que voy a crecer como jugadora con nuevos compañeros, nuevo entrenador y una nueva liga. Mi propósito siempre ha sido mejorar y creo que el Iberconsa Amfiv es un buen lugar para hacerlo”.

El equipo está prácticamente completo a falta de alguna incorporación pendiente de temas de visado. Los jugadores del Iberconsa se irán incorporando a la disciplina del club durante las próximas horas para comenzar los entrenamientos la próxima semana.