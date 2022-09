El Iberconsa se fuerza con la incorporación de un hombre experimentado en la mejor liga de baloncesto en silla del mundo: Jeison Betancourt. El venezolano con nacionalidad colombiana estuvo militando la pasada temporada en las filas del Mideba Extremadura y este año se incorpora a la disciplina del cuadro vigués aportando altura y poderío interior.

Jeison es un clase 4 que forma parte de la selección colombiana de BSR. Su relación con el deporte ha marcado su vida desde la infancia. “Desde niño me gustó el deporte. Entonces jugaba al baloncesto, béisbol, fútbol.. jugaba de todo cuando era joven. El 2 de enero de 2009 tuve un accidente de tráfico junto con mi hermano. Yo quedé amputado del pie", relata. "Desde ese momento comencé a trabajar para mi recuperación. Fue por el año 2012 cuando alguien me dijo que en el pueblo donde vivía, en Venezuela, había un equipo de baloncesto en silla de ruedas y si me interesaba probar. Desde ese momento me enganché al baloncesto en silla y comencé a trabajar para intentar entrar en una competición fuera del país. Fue en 2014 cuando fui a Guatemala a uno Juegos Centroamericanos y del Caribe con la selección de Venezuela. Quedamos en segundo lugar con la medalla de plata. La situación política en Venezuela se estaba agravando y tuve que salir, jugando mi último campeonato con la selección de Venezuela en 2016. En 2017 me fui a Argentina a jugar con un equipo con el que conseguimos hacernos con el campeonato de liga y después de ese año me establecí en Colombia, saqué la nacionalidad porque mi padre es colombiano".

Jeison llegó a España la pasada temporada pero su primer año no le dejó satisfecho. “El año pasado ni me fue muy bien ni me fue muy mal, que digamos. Tuve poco participación en los partidos. El equipo en el que estaba tenía grandes jugadores y eso impidió una mayor rotación. Por eso estoy especialmente ilusionado con esta oportunidad que tengo para jugar este año en el Iberconsa Amfiv. Espero dar lo mejor de mí, que se cumplan los objetivos del club, ayudar a todos mis compañeros. A mí siempre me ha gustado la liga española, la mejor liga de baloncesto en silla de ruedas del mundo. Por eso quiero ofrecer lo mejor que tengo, dentro y fuera de la cancha, y espero que me vaya muy bien".