El lucense Jorge Prado (GasGas), tras varias carreras lejos de los puestos que suele ocupar por problemas físicos, resurgió en el GP de Francia, penúltima prueba del Mundial de motocross MXGP, disputada en Saint Jean d’Angely, donde se subió al tercer peldaño del podio y recuperó dicha posición en la general.

Por primera vez desde hace tiempo, superados problemas físicos, COVID e incluso puesta a punto de la moto, el lucense pudo acercarse a su mejor versión y estar de nuevo en la lucha con los mejores.

En la primera manga no salió bien, pero a fuerza de garra y pelea pudo remontar hasta la cuarta plaza tras el suizo Jeremy Seewer (Yamaha), el esloveno Tim Gajser (Honda), ya campeón mundial, y el francés Romain Febvre (Kawasaki).

En la segunda se reencontró consigo mismo. Logró su decimosexto ‘holeshot’ (el primero al paso por la curva inicial) y mandó durante casi toda la prueba. Tan solo en el último instante fue adelantado por Gajser, con lo que concluyó segundo en la carrera y tercero en el Gran Premio tras Gajser y Seewer.

“Desde Lommel vengo sufriendo con mi estado de salud que casi me impide montar en moto, pero hoy he salido bien, he liderado a gusto y solo me ha faltado media vuelta para conseguirlo. Espero seguir mejorando para dar un paso más en Turquía y mejorar esta posición...solo me falta media vuelta”, afirmó el piloto gallego.

Así, adelanta en la general al neerlandés Glenn Coldenhoff y se sitúa otra vez tercero tras Gajser y Seewer, que afianzó el subcampeonato.

Por su parte, el vigués Rubén Fernandez aún no ha podido volver a su máximo nivel de forma tras la lesión y ocupó la undécima posición.

La última prueba se disputará el próximo 4 de septiembre, el GP de Turquía, en Afyonkarahisar, mientras que el 25 de septiembre tendrá lugar el Gran Premio de las Naciones en el circuito Red Bull en Buchanan (Michigan, Estados Unidos).