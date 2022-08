El Descenso del Miño se desdobla, de forma excepcional, este año. La prueba, una cita de referencia ya en el calendario internacional del piragüismo, afronta este sábado la undécima edición de su Descenso Popular, dejando para el próximo 17 de septiembre la prueba internacional de carácter competitivo.

El motivo: el retraso en las obras de remodelación de la instalación de piragüismo, cuya inauguración debía coincidir con la prueba. Al no ser posible, han tenido que retrasarla.

¡¡¡INSCRIPCIÓN CERRADA!!! Muchas gracias a tod@s l@s que os habéis inscrito, seremos más de 500 los que llenaremos de color el río el próximo sábado 13, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.... Posted by Kayak Tudense on Thursday, August 4, 2022

“El descenso popular hay que mantenerlo en agosto, al igual que el internacional, que el año que viene volverán a ser coincidentes”, apunta Manuel Pedrares. Este cambio puntual, sin embargo, no ha influido en las inscripciones para este fin de semana. “Ya llevamos dos semanas que no quedaban piraguas de alquiler; la gente se podía inscribir con piraguas propias”, añade el responsable de la organización del evento. La inscripción se ha cerrado este año en 557 participantes. “El año pasado, por temas del COVID, establecimos un límite máximo de 400 participantes por precaución”, explica. “Es cierto que en anteriores ediciones hemos tenido más, pero todo esto se debe a que en la época de la pandemia, al salir del confinamiento, las empresas de alquiler de piraguas, al estar en auge el deporte al aire libre, se dedicaron a vender sus embarcaciones, pero no han vuelto a comprar”, subraya. “Si hubiésemos tenido disponibles 100 o 200 más las habríamos alquilado, seguro, porque la demanda ha sido brutal. De todos modos, 150 más que el año pasado ya es un buen número de piraguas en el agua”.

Tal y como marca la tradición, un año más se han agotado las piragua de alquiler antes de finalizar el periodo de... Posted by Kayak Tudense on Monday, August 1, 2022

Al no tener que organizar de forma conjunta el descenso popular y el competitivo, este año han podido retrasar una hora la salida de la prueba, que será a las 17.00 horas. El recorrido se mantiene igual, la gran noticia es la recuperación de la “romería popular”, que llevaban dos años sin organizar. “A partir de las 12.00 horas, en el lugar de la salida, en la Ribeira Caldelas y hasta la hora de la salida, el club instala unas carpas para que cada uno tenga una comida campestre”, añade Pedrares: “Recuperamos así la esencia que tenía en su momento esta prueba, con ese plano festivo, de pasar el día en familia”.

De cara a septiembre, esperan que ya el 17 de septiembre puedan llevar a cabo la inauguración del nuevo club con el Descenso Internacional, donde no descartan la presencia de palistas de alto nivel. “Es cierto que al ser en septiembre será una incertidumbre, pero también que el Mundial de maratón será en Ponte de Lima dos semanas después, con lo que en cuanto a planificación de los deportistas, la nuestra será una prueba que les podría venir bien en cuanto a la preparación de ese Mundial, por lo que esperamos contar algunos internacionales que vayan a competir en ese Mundial”. De lo que están convencidos es que la prueba tendrá, como es habitual, un “nivel importante”.