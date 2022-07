El C.M.Bueu-Teccarsa se proclamó campeón de la IV Bandera Chapela-Concello de Redondela y C.R.Cabo da Cruz en la VII Bandera Femenina Concello de Redondela y a su vez, el C.M.Castropol fue el vencedor en la XXXVIII Bandera Concello de O Grove celebrada en la villa arousana.

Ayer, en la tercera serie y regata final de Chapela, de la Liga A, con los grandes gladiadores en lucha, se produjeron circunstancias que algunos clubes protestaron, pues al mismo tiempo de dar la salida, el tren de boyas se desequilibró y ello pudo tener influencia en las ciabogas posteriores, pues las boyas se movieron ostensiblemente. Sin duda la victoria fue clara del C.M.Bueu-Teccarsa, pero algunos equipos, como decimos, expresaron sus contrarias opiniones, incluso solicitando que la regata, dadas las circunstancias de desigualdad, no fuera considerada puntuable para la clasificación de la Liga.

No obstante también hay que decir que la clasificación general por puntos sigue manteniendo, después de los resultados de ayer, el mismo orden. Pero no así la suma de puntos, evidentemente. Pues ahora Bueu-Teccarsa tiene 93 puntos, seguido de Samertolaméu-Oversea con 89, Tirán-Pereira, 82 y Chapela-Wofco, es cuarto con 62. Bueu ha cogido cuatro puntos de margen sobre Samertolaméu después de lograr tres victorias consecutivas y vuelan hacia el título. Meira aún está a tiempo de voltear la situación, pero ya no pueden esperar más. En solo dos citas de la temporada han sido capaces de derrotar a Bueu, prueba de la fortaleza de la “Maruxía” esta temporada.

En las dos series anteriores no hubo ningún problema y Narón fue el vencedor en la primera serie por delante de Mugardos, Cesantes y Puebla y en la segunda el triunfo se lo llevó Rianxo, por delante de Cabo Cruz, Mecos y Mera.

Y en la categoría femenina victoria clara y seria de Cabo da Cruz que resolvió pronto ante la fortaleza que imprimió Chapela-Wofco que hasta mitad de recorrido fue seria oponente de Cabo. La línea de meta dejó sentencia de la victoria de Cabo da Cruz seguido de Chapela-Wofco y luego muy por detrás Tirán-Pereira y Mugardos.

En la Liga B en O Grove con la XXXVIII Bandera Concello de la villa arousana, que organizó el Club Amegrove, el C.Mar Castropol se impuso con una nueva victoria intratable y superando con claridad a todos sus adversarios. Los asturianos fueron los dueños de la pista de Porto Meloxo y nadie pudo inquietarle en su victoriosa cadencia y fortaleza. Segundo fue Amegrove pero muy lejos, tercero Samertolaméu-Oversea-B, Cedeira, Vila de Cangas, Salgado-Perillo y Muros.

Hoyoy por la tarde a las 17,30 horas, de nuevo los equipos de la Liga A, tendrán nueva oportunidad de enfrentar su grandeza deportiva en los muelles de O Grove, con la XI Bandera Virxe do Carme, que organiza el Club Remo Mecos.