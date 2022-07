El 35 aniversario del Abanca Pantín Classic Galicia Pro proclamó ayer a sus campeones, quienes se coronan por segunda vez en Pantín: Teresa Bonvalot y Adur Amatriain.

Las última jornada de competición acogió las finales en ambas categorías, empezando con la masculina, en la que se enfrentaban el vasco Adur Amatriain y Kai Odriozola. Adur Amatriain regresaba a Pantín como campeón de la última edición decidido a defender su título en este 35 aniversario, y lo consiguió. En una final muy ajustada se adelantaba con un total de 11.67 puntos frente a los 11.54 de Kai Odriozola. “Hasta que no terminó el tiempo no estaba seguro de si ganaría. Es difícil ver qué olas serán buenas, por eso intenté coger todas las que pude buscando las que me darían más potencial”, dijo Amatriain.

La final femenina se disputaba entre la portuguesa Teresa Bonvalot y la bretona Alys Barton. Ambas surfistas dieron lo mejor de sí, pero fue la portuguesa, que ganó el evento en 2020, la que se imponía con dos increíbles olas de 8.33 y 7.43 puntos sobre 10 y se hacía con la victoria. “Estoy haciendo lo que más que gusta, que es competir, y hacerlo en Pantín es algo especial. Mi primera gran victoria en un evento internacional fue aquí, y este año he podido repetir. Alys es una competidora muy fuerte, la serie ha sido dura, pero termino muy contenta con mi resultado” decía la ganadora.

Teresa Bonvalot no solo se hacía con el título de campeona, también obtenía el Cabreiroá Best Wave al conseguir la mejor ola del evento en categoría femenina, con 8,33 puntos sobre 10. En categoría masculina el premio fue para el francés Tiago Carrique, que obtuvo una ola de 9 sobre 10 puntos.

A la entrega de premios acudió, entre otros, el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, que ha subrayado “el carácter inclusivo de esta prueba que puntúa para el circuito mundial de la World Surf League” y que ha alcanzado su edición número 35.