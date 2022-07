Con una media de una quincena de partidos cada día, el torneo de fútbol sala de la Vigo Cup lanzó el balón a la pista. Continúa el patrocinio del Concello de Vigo y la organización de la Fundación VIDE. Medio centenar de equipos y 600 jugadores, en siete categorías (sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y femenina), buscarán llegar a las seis finales del domingo en As Travesas (Central y Vermella) y Navia, pues el cuadro open femenino, con tres equipos, se juega a doble vuelta y en sistema de liguilla y el sábado se conocerá el campeón.

Será esta la Vigo Cup de Yuri y de Mark, los ucranianos que ha inscrito el Vigo 2015 en sub-16 y sub-10, respectivamente, aunque Mark, nacido en 2015, todavía no debutará este martes (18:30, Central, Vigo 2015 B-A Paz), en el inicio del cuadro sub-10. Sí lo hará Yuri, de la generación de 2009, a las 16:30 horas en la Pista Vermella de As Travesas, también contra A Paz. Los sub-16, como los sub-10 y sub-12, también abren el campeonato hoy martes. Por cierto que no son los únicos ucranianos del Vigo 2015: el club que preside Fran Fernández acoge a un total de diez.

Sub 6

Comenzó la liguilla, con cinco equipos y a una sola vuelta. El Rápido se impuso al Casa Paco (11-2) y la UD Santa Mariña se impuso (4-1) al Cios Vigo. Los dos mejores jugarán el domingo la final. Este martes, Santa Mariña-Casa Paco (17:30, Central) y Rápido de Bouzas-Amor de Dios (20:30).

Sub 8

Dos grupos y primeros equipos, A Paz y Casa Paco, que quieren meterse en las finales. Vencieron a Balona Linense (11-0) y Salgueiros (9-3), respectivamente en el grupo A. En el B, Casa Paco B batió (8-0) al equipo C redondelano y Pecheches y Amor de Dios firmaron tablas. Hoy, solo dos partidos: Salgueiros-A Paz (16:30) y Casa Paco-Balona Linense (17:30), ambos en As Lagoas-Marcosende.

Sub 14

En su debut en el torneo, pues nunca lo había disputado, el AEV Morrazo-O Fisgón acabó en tablas (1-1) contra el Cios Vigo B. Nueve equipos compiten en esta categoría, distribuidos en tres grupos.

Lara Martínez sigue en reto iberdrola

La Vigo Cup de fútbol 7 aún da sus últimos coletazos. La talentosa centrocampista Lara Martínez (Vigo, 2000), MVP del torneo femenino y la pasada campaña en el Tacuense, ha firmado por el AEM ilerdense, de la Reto Iberdrola, la categoría previa a la máxima división.