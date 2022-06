El Trofeo Internacional Ciudad de Vigo volvió a reclamar su espacio como mejor evento gallego de grupos show y, como sucediera en 2019, la edición anterior, volvió a aplaudir de forma incondicional al Club Patinaxe Artística Gondomar, vencedor en grupos pequeños nacionales y en también en la categoría grupos pequeños promocionales, y al cuarteto luso Say Yes, ganador en esa categoría, en una jornada que devolvió al Central de As Travesas las mejores coreografías de la modalidad de show.

Victorias incontestables para CPA Arealonga Chapela en la categoría más numerosa (quince grupos pequeños promocionales), con la coreografía “Proyecto Abigail” (47,800 puntos), y del CPA Gondomar en grupos grandes promocional (46,400) con su programa “El huésped”. En categoría júnior se imponía el CPA Condado, de Salvaterra, con “Detrás de la piel” (47,300), bronce en el pasado Campeonato de España de Alcoy y actual campeón gallego, precisamente en la misma pista en abril. Por la tarde, el público acabó aplaudiendo de pie al cuarteto del Say Yes bracarense y su “Flames of hope” (“Llamas de esperanza”), que reeditó su victoria de 2019 (53,200), escoltado en esta ocasión por el CPA Ribex tudense (47,200) y por el Carpa Viqueira vigués (43,200), tras colosal duelo pues tanto la coreografía “Ella” del Ribex como el “MTRX” del Carpa estuvieron a un muy alto nivel, igualmente reconocido por el público. Además, el CPA Ribex de Tui, vigente campeón gallego, ganaba en grupos grandes (“Obsesión”), sumando 48,200 y arrebatando la victoria al Carpa Viqueira, anterior campeón y que fue segundo (45,100). Y el CP Balaídos vigués ganó en la categoría de cuartetos promocionales con “Muérdela” (36,900).