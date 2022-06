El deporte gallego vivió ayer una de esas fechas que quedan marcadas a fuego en la historia. Dos pilotos de la comunidad se subieron al podio en una prueba de la categoría reina del Mundial de motocross. Jorge Prado, un habitual en estas lides, y Rubén Fernández, que por primera vez finalizaba entre los tres primeros una prueba de esta categoría, escoltaron al esloveno Tim Gajser en el podio. Todo un hito que los dos gallegos celebraron con enorme entusiasmo. Alegría en lo personal, pero también en lo colectivo. Ellos mismos a través de sus redes sociales recordaban que habían estado compitiendo juntos en el Campeonato Gallego y que ahora han llevado esa rivalidad hasta la categoría reina del Mundial.

La noticia ya no solo supone un orgullo para Galicia sino para todo el motocross nacional porque nunca antes dos pilotos españoles habían coincidido en el podio de una prueba de esta categoría. Y ha querido el destino que ambos fuesen gallegos.

La cita asiática del Mundial se presentaba con mucha expectación por la novedad del espectacular circuito de Samota Sumbawa y por ver la evolución en el estado de forma y la puesta a punto de las máquinas. Ya en la manga clasificatoria del sábado Rubén Fernández fue tercero justo por delante de Prado, augurando un gran resultado para el domingo.

Las mangas volvieron a ser dominadas por el líder del Mundial Tim Gajser que volvió a exhibir una gran superioridad. En la primera marcando el holeshot por delante de Prado y Fernández que se mantuvieron firmes y sólidos detrás del esloveno durante toda la manga. En la segunda carrera Prado salió primero por delante de Febvre y Rubén, pero Gajser tardó poco en superar a los tres y cabalgar hacia una nueva victoria. Prado aguantó como un jabato los ataques de Febvre en las últimas vueltas, garantizando así su segundo peldaño en el podio y el tercero de su paisano gallego que mostró su perfil más sólido del año. El éxito del lucense se redondeaba con el tortuoso fin de semana de Jeremy Seewer, que víctima de una intoxicación alimentaria se dejaba un montón de puntos en Indonesia y permitía la remontada de Prado al segundo puesto en la general.

Los dos españoles estaban felices en este insólito podio: “Ha sido una carrera dura por el calor y difícil por las piedras del circuito, pero estoy feliz con el resultado. He intentado pelear con Gajser pero él tenía mejor ritmo y estaba intratable, luego he aguantado bien los ataques de Febvre para poder seguir escalando en el campeonato. Ahora seguiremos trabajando para dar un nuevo paso adelante”, declaró Prado. Por su parte Rubén Fernández, que se subía por primera vez al podio,. también lo celebraba: “Creo que los aficionados españoles al motocross pueden estar hoy muy contentos, ha sido una gran carrera, aunque al final estaba algo nervioso viendo que Febvre atacaba a Prado y me podía quitar el podio, pero ha aguantado bien y aquí estamos los dos”.