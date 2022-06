Una gran familia ‘roller’ en Vigo

El primer contacto de ‘Chevy’ Guzmán con la Escuela de Patinaje en línea FSV Vigo fue en una clase magistral invitado por la entrenadora del club Kely López. “Fue como me captaron”, bromea. No sabía entonces que en el equipo vigués iba a encontrar una gran familia roller en la que ahora, además de competir, ejerce como monitor, aunque está terminando ya su formación como entrenador nacional. El patinador de origen venezolano (que se ha proclamado tres veces campeón mundial) está convencido de que en Vigo hay mimbres forjar un campeón mundial en unos años, pese a la ausencia de una pista en condiciones para entrenar.

Alba Bonilla y Gabriela Zapata fueron las dos patinadoras del club que asistieron al Campeonato de España Infantil y Copa de España Alevín. Sumaron experiencia en un evento nacional y demostraron que el club posee mimbres. En el Campeonato de España sénior pista Guzmán, que ya compite como español tras obtener la nacionalidad, sumó tres oros en 200, 500 y 1.000 metros, mientras que en el Nacional circuito, al que acudió con su compañero de equipo Jean Carlo Lugo, sumó un oro en 100 metros sprint y el bronce en vuelta al circuito. Él sí que está acostumbrado a cosechar medallas, tanto nacionales como internacionales, pero su sueño es que sus pupilos y compañeros puedan empezar pronto a alcanzar éxitos como los suyos. “Al principio era yo solo y ahora ya somos más los que estamos asistiendo. Eso es un gran logro para el club”, puntualiza.

“Estamos intentando que la gente entienda que el patinaje es algo que va mucho más allá de ir a pasar un buen rato a Samil, es algo más profesional y, en ese sentido, creo que vamos por buen camino”, valora. “Este año hicimos dos competiciones internacionales (Copas de Europa). Antes era solo yo el que competía y traía logros. Y está bien, pero yo soy campeón del mundo y no me he criado aquí, y ahora mismo podemos ver chicos que están saliendo de nuestra ciudad, formados por nosotros, que están ya representándonos. Yo quiero que la gente se entere de que Vigo tiene talento. No porque vino un extranjero, sino porque nos estamos formando para crecer como se debe”.

Uno de los mayores contratiempos con los que cuentan es el de la pista. “En A Coruña existen dos pistas profesionales de patinaje. Nosotros no tenemos ninguna, porque la de Samil no cumple con los parámetros y, al ser pública y depender de Parques y Jardines, no tenemos un horario donde seamos los únicos que la usemos”, subraya. “La gente ya se ha acostumbrado a vernos los sábados ahí, y la mayoría ya respeta, pero también hay gente que protesta al vernos ahí y alguno incluso ha llegado a llamar a la Policía”, se lamenta.

Sus zonas habituales de entrenamiento son salida de Baiona por la costa, el paseo de Bouzas, ahora en obras, y As Travesas, aunque las horas que tiene que hacer para sus entrenamientos individuales fuera de los horarios asignados al club tenía que pagarlas, aunque desvela que el Concello se ha comprometido a abonarle el importe de las mismas al finalizar el año. “Mucha gente cuando me vine a Vigo me preguntaba si estaba loco, pero yo confío de que de de aquí puede salir un campeón del mundo. Si yo, estando aquí, puedo ser lo que soy ahora, mis alumnos pueden ser lo mismo o mejor que yo”, proclama.

Aunque es especialista en velocidad (ganó su primer título mundial con 16 años), a su llegada a Vigo descubrió la modalidad de freestyle. “Estaba entrenando en Samil, vi el grupo de entrenamiento de freestyle y quise probar. Me prestaron unos patines e hice un salto de 1,20. Entonces Amaia (la monitora de freestyle) me dijo que con ese salto podía ir al campeonato de España y nos fuimos a certificar”, rememora. En el Nacional saltó 1,42 después de practicar unas dos semanas y con unos patines que le prestó la entrenadora. “De las canchas de basket de Samil salió esa medalla nacional”, bromea el patinador, que confía en que pronto Vigo tendrá una pista de patinaje. Con el hastag en las redes del FSV #necesitamospistadepatinajeenvigo han iniciado una campaña para luchar por una instalación que le permita seguir creciendo.

Yo confío de que de de aquí puede salir un campeón del mundo

“El año pasado fui al campeonato de España de freestyle y obtuve el tercer lugar en la modalidad de salto”, matiza: “El club solo fue representado por dos atletas en aquella ocasión, pero el 7 de julio, en Ciudad Real, iremos representados por siete”. Algunos de los integrantes del club compaginan ambas modalidades, que para Guzmán se complementan a la perfección: “Los niños se vuelven fuertes, explosivos”.

Es un honor para nuestro club entrar en la modalidad de Rollerfreestyle de la mano de @lucasdanielbello Bienvenido de... Posted by Escuela de Patinaje en Línea FSV Vigo on Thursday, March 24, 2022

También tendrán presencia en el campeonato de roller cross del próximo septiembre. “Es una modalidad que ha tendido bastante éxito. A los niños les está gustando mucho porque hay obstáculos, rampas... “, indica Amaia de Luis, monitora de freestyle en el FSV. “Si un niño con 8, 9 o 10 años va a eventos internacionales, cuando llega a la edad mundialista de 15 años ya tiene experiencia deportiva, roce competitivo y la madurez que necesita para ir a representar a España. Lo que queremos es que nuestros atletas sean íntegros y que tengan una formación completa en el patinaje. Es más, tenemos un chico, Lucas Daniel Bello, que llegó a hacer patinaje artístico”, añade De Luis, que forma parte del club desde su fundación. “A mí me gusta la forma en la que ha ido creciendo. Cuando llegó Kely López, en 2014, añadimos la modalidad de velocidad y a los niños les encantó. Luego, tras la llegada de ‘Chevy’ empezaron a competir mucho más”, prosigue. Pero la idea es ir poco a poco, con bases sólidas. “Somos una familia, estamos creciendo juntos”. Una familia que cuenta ya con 190 fichas federativas.