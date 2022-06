La firma Honda, que, por vez primera en los últimos 633 grandes premios, es decir, desde Jarama-1982, no ha sido capaz de colocar a ninguno de sus cuatro pilotos oficiales (Stefan Bradl, Pol Espargaró, Àlex Márquez y Takaaki Nakagami) entre los 15 primeros de un gran premio, en esta ocasión el de Alemania, celebrado en Sachsenring ante 95.514 apasionados aficionados, aún no ha decidido qué dos parejas de pilotos tendrá la próxima temporada, aunque es seguro que uno de ellos seguirá siendo Marc Márquez, ahora recuperándose de su cuarta intervención en el brazo, húmero y hombro derecho.

Lo que sí es seguro, no solo porque los responsables japoneses de Honda no quieren que siga, es que Pol Espargaró, piloto de la firma alada durante los dos últimos años (2021 y 2022), no continuará en la estructura del equipo oficial Repsol Honda. ‘Polyccio’ ha llegado ya a un principio de acuerdo, que algunas fuentes consideran ya firma definitiva con la marca austriaca KTM.