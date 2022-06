El Atlético Novás hizo ayer oficial el fichaje de Dusan Trifkovic (Serbia, 1993) para reforzar un puesto debilitado tras las salidas de Martín Molina y Andrés Vila. Con un físico imponente -193 cm y 94 kg-, el ya ex jugador de Bathco Torrelavega se compromete en la que será su segunda experiencia en España, después de pasar por las ligas turca, francesa o rumana, además de militar en la Superliga serbia, formando parte del equipo más laureado del país (RK Vojvodina), dónde participó incluso en competiciones europeas.

BENVIDO 🙋🏼‍♂️ | ¡O Acanor Novás Valinox pecha a fichaxe de Dusan Trifkovic! O lateral zurdo serbio de 29 anos convertese na cuarta fichaxe para a que será a quinta tempada consecutiva en #DHPMasc. pic.twitter.com/cafHuGo6DW — Acanor Novás Valinox (@atleticonovas) 20 de junio de 2022

Fue su mejor etapa como jugador, promediando más de 4 tantos por encuentro y ayudando a los mejores éxitos del club serbio. Con ganas de probar suerte en España, hace un año llegó al Bathco Torrelavega. Llamado a ser importante en el juego de Alex Mozas, Dusan no encontró el nivel que se presuponía en un inicio, aunque convirtiéndose en un jugador importante en el tramo final de la competición, aportando 30 tantos en su primera temporada en España.

Con ella son cuatro las incorporaciones ya confirmadas por el club rosaleiro tras los ya anunciados de Pablo Castro, Oriol Teixidor y Natan Moreno.