Las tripulaciones del Real Club Náutico de La Coruña (Carlos Bermúdez de Castro y César Herrero) y la combinada de los clubes náuticos de Sanxenxo y Vigo (Jacobo García y Alejandro Pérez) se han clasificado para el Campeonato del Mundo júnior de Snipe en Leça de Palmeira (Oporto, Portugal), donde competirán del 27 al 31 de julio bajo la organización del Clube de Vela Atlántico.

El Torneo Autonómico Puntuable de Vigo (TAP), organizado en la ría viguesa por el Náutico e impulsado por Aecis, la asociación nacional de la clase, era uno de la serie de eventos que la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta patrocina este año al Náutico vigués y en él se inscribieron una docena de tripulaciones juveniles de cinco clubes náuticos gallegos y uno de Las Palmas. Y es que el campeonato, de dos días (martes y miércoles), otorgaba plazas mundialistas al igual que los TAP de Madrid, Valencia, Getxo, Almería y Madrid. Cada país puede presentar un tope de diez tripulaciones y, con una participación superior a la decena de barcos, la prueba de Vigo concedía dos billetes mundialistas.

Después de tres regatas -estaban previstas seis, pero el tiempo no permitió cumplir el máximo al disputarse solo la jornada del martes-, Bermúdez de Castro y Herrero se alzaron con el triunfo con una regularidad pasmosa (2-2-1, 5 puntos). Mariano Stinga (RCN Arrecife) y José Bahamonde (RCN Vigo), que habían ganado la primera manga, no fueron capaces de mantener el liderato provisional con un décimo en la segunda y su descalificación en la tercera. En la segunda prueba, ganada por Jacobo García y Alejandro Pérez, la tripulación coruñesa ya se aupaba a la primera plaza para no soltarla y terminar imponiéndose en la regata final. En segundo lugar, García y Pérez (6-1-2, 9 puntos), igualados a puntos con los terceros (Manuel y Pablo Lorenzo, CN Vilagarcía/RCN Sanxenxo, 3-3-3).

A la entrega de premios, en el pantalán del Náutico, acudieron Marta Fernández-Tapias, delegada territorial de la Xunta, el presidente del Náutico, José Antonio Portela, y el secretario de la clase Snipe en Galicia, Ricardo Salgado. Todos felicitaron a los regatistas clasificados para el Mundial.