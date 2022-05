Robert Lewandowski ha sido el gran protagonista del día en Varsovia, en su llegada a la concentración de la selección polaca para los compromisos de la UEFA Nations League.

El delantero del Bayern de Múnich, pretendido por el FC Barcelona, ha sido preguntado por su futuro por SPORT, medio que, al igual que este diario, pertenece al grupo Prensa Ibérica, y su respuesta no ha podido ser más clara: quiere dejar la Bundesliga y ser uno de los líderes del proyecto de Xavi Hernández.

"¿Si soy optimista por mi fichaje por el Barça? Es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", ha respondido el 'killer' polaco a los enviados especiales de SPORT.

El '9' ha asegurado también que el club bávaro es "serio" y que espera "que no me retengan solo porque pueden hacerlo". "Mi era en el Bayern ha acabado", ha insistido. El mensaje del futbolista no ha podido ser más contundente.

Lewandowski es el gran objetivo del FC Barcelona para la próxima temporada. La dirección deportiva liderada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff quiere reforzar la delantera blaugrana con la llegada de uno de los goleadores más importantes del fútbol europeo en la última década. En ocho temporadas en el Allianz Arena de Múnich, ‘Lewy’ ha marcado 344 tantos en 374 compromisos.