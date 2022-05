El momento "decisivo" de los Juegos 2030

Siguen bajando las aguas revueltas en torno al Comité Olímpico Español (COE), que no ha logrado conformar una candidatura compensada que satisfaga a los dos actores principales del proyecto invernal para 2030. El fin de semana no ha sido mejor que los días anteriores, después de que la consejera Laura Vilagrà anunciara que Cataluña no descartaba presentarse en solitario a la organización, a lo que Aragón contestó con idéntica propuesta.

No ha rehuido la polémica de las candidaturas propias este lunes Javier Lambán, que ha recordado que "siempre" ha dejado claro que la única entidad que puede presentar una candidatura es el COE. "Ni la Generalitat ni la DGA pueden hacerlo. Pero si en un momento determinado el COE tenía la tentación de asumir como propia la propuesta catalana, el Gobierno de Aragón haría la contrapropuesta correspondiente". "Ayer dijo una consejera catalana que no renuncian a presentar una candidatura propia", ha continuado el jefe del Ejecutivo, que entiendo que se refiere "a presentársela al COE", que es el único que puede presentar ante el COI un proyecto. "La de la Generalitat será una candidatura de parte, del Pirineo catalán contra el aragonés. Y la que presentáramos nosotros sería de interés nacional", dice Lambán Si la Generalitat lo hace, Aragón presentará su propia visión de candidatura, ha proseguido Lambán, que nunca presentará una propuesta "que deje de lado al Pirineo catalán sino que contemplará al Pirineo en su conjunto. Es decir, un proyecto nacional". Por tanto, "que no piense nadie que el Gobierno de Aragón va a presentar su candidatura ante el COI. No es posible ni sería nuestro deseo", ha dicho Lambán, que ha insistido en que si Cataluña plantea al COE que asuma su candidatura, Aragón le dirá que asuma la suya. "Pero la de la Generalitat será una candidatura de parte, del Pirineo catalán contra el aragonés y la que presentáramos nosotros sería de interés nacional". La Generalitat defiende unos Juegos para el Pirineo catalán, reservando para Aragón el simple papel de comparsa, y la DGA defiende unos Juegos para el Pirineo en su conjunto con un reparto equilibrado, según ha explicado el presidente. "Mal tienen que ir las cosas en un país para que quien defiende unos Juegos Olímpicos en términos de igualdad y de reparto equitativo de las pruebas sea acusado de irresponsable y de intentar torpedearlos". Lambán ha admitido que ha llegado "el momento decisivo", con dos posiciones claramente establecidas. Dicho de otra forma, "el Gobierno de Cataluña defiende una candidatura de parte, lo que le aboca irremisiblemente a la derrota; y el Gobierno de Aragón defiende una candidatura de país que es, sin lugar a dudas, ganadora". Hasta la fecha, el COE se ha alineado "con esa candidatura de parte que posterga al Pirineo aragonés y nuestra pretensión es que cambie de posición y se alinee con unos Juegos de país, de un proyecto de España". No solo se ha alcanzado un momento culminante sino también "de unidad". En Aragón, las cuatro fuerzas políticas del Gobierno "hemos denunciado el trato desigual" del COE y que son unos Juegos "inaceptables" como han expresado el PSOE, Podemos, el PAR y CHA, que son las cuatro patas del Gobierno, "e incluso Ciudadanos". El COE debe aceptar "que tiene que defender un proyecto de país y no otro de una parte del país contra otra. Tiene que aceptar una propuesta como la de Aragón y no como la de Cataluña, que hace una propuesta en detrimento del Pirineo aragonés". Palo al PP "Sorprendentemente, el PP ha decidido convertir el tema de los Juegos en un tema de oposición, de confrontación con el Gobierno, en vez de alinearse con Aragón y poner el objetivo de su crítica en la Generalitat. El PP está atacando al Gobierno de Aragón y silenciando la actitud de la Generalitat. Se está convirtiendo en un aliado involuntario del propio 'Govern' en Aragón", ha manifestado el presidente. Lambán ha reprochado al partido conservador que no se haya pronunciado desde que se conoció la última propuesta del COE. "Sería deseable que se posicionara y no se equivocara de enemigo. El adversario es la Generalitat, que está planteando una propuesta absolutamente injusta que el Gobierno de Aragón no puede aceptar. Le pido al PP que defienda el interés de Aragón y no convierta los Juegos en un asunto de desgaste. Sería bueno que rectificara".