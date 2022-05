No hubo duda de quién merecía el premio a MVP del partido. “Miriam ha hecho un partidazo, la verdad”, proclama la capitana local, Arrojeria. “Entre Miriam y nuestros desaciertos no hemos conseguido marcar. No hay que darle muchas más vueltas”, se resigna el técnico, Imanol. Sempere lideró al Mecalia en su gesta en Illumbe. La guardameta de Santa Pola entró al final del primer acto a parar un lanzamiento de siete metros. Lo hizo. Y lo que vino después es historia. Una segunda parte demencial. Sempere acabó con once paradas y un 55% de eficacia.

“Hemos hecho un partido muy serio, muy disciplinado”, valora Sempere. “Sabíamos lo que teníamos que hacer y es cierto que hoy nos ha salido todo. Si la defensa estaba bien, la portería estaría bien y el ataque estaría bien. Teníamos muchas ganas de esto. Nunca habíamos podido alcanzar la final. Es algo que le debíamos a la afición, al pueblo y a nosotras mismas”. Asegura que no hay secretos sobre su actuación: “He preparado el partido como siempre. Vemos los cortes, pero era un partido que teníamos reciente y las cosas no salieron bien (en Liga, el Mecalia había perdido con el Bera Bera por 33-24 el pasado 16 de abril). Hoy salía todo. Una cosa lleva a la otra; si lo tienes más estudiado, sabes más a dónde suelen ir y te atreves más a atacar el balón de una forma o de otra”. Admite al final que el Tik Tok fue una herramienta de trabajo en esta ocasión.