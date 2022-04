En su primer partido como número dos del mundo, rango al que ascendió la pasada semana tras alcanzar las semifinales del WTA 500 de Stuttgart, Paula Badosa no tuvo problemas para superar a Veronica Kudermetova. Venció por 6-3 y 6-0, en una hora y tres minutos.

La española perdió en semifinales ante Ashleigh Barty en 2021, recién llegada de ganar su primer título en Belgrado. Si entonces despegaba, ahora se encuentra plenamente consolidada, tras completar un curso notable el pasado año, en el que ganó el WTA 1000 de Indian Wells, hizo cuartos en Roland Garros y llegó a las semifinales de las WTA Finals, y comenzar la temporada con un título en Sydney.

El cuadro de este Mutua Madrid Open depara emociones fuertes para Badosa, que mañana se topará con Simona Halep, ex número 1 del mundo y poseedora de dos títulos del Grand Slam. “Tengo ganas de jugar ante rivales así, aunque hubiera preferido que fuera más adelante. A Halep la he visto muchas veces jugando Grand Slams. Me encanta como juega. Es agresiva y sólida. La he tenido siempre como ejemplo y jugar contra ella será un reto”, comentó. Será su primer enfrentamiento frente a la rumana, que el pasado agosto, como consecuencia de su alejamiento de las pistas durante tres meses tras padecer una lesión, salió por primera vez en siete años del top ten.