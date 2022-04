El Porriño PBB da esta tarde carpetazo a la temporada con un último partido en Valladolid. Será a partir de las 19 horas al celebrarse todos los partidos a la misma hora. Un partido con nada en juego, ya que los porriñeses están en una posición desahogada, todo lo contrario de los pucelanos, que han perdido la categoría.

Jenaro Alonso, entrenador del equipo porriñés, reconocía en el último entrenamiento de la semana, que “me voy con sensaciones encontradas. Me siento muy orgulloso de lo conseguido por esta plantilla, no olvidemos que es totalmente amateur, que hemos sufrido al inicio de la misma la pérdida de 4 jugadores básicos. Que la apuesta por el jugador que nos podría dar un salto sale mal y, Además las lesiones. Con todo esto, han vuelto a conseguir la permanencia contra plantillas con fichajes en la que la gente cobra, y en la que en la segunda vuelta se han reforzado. Lo dicho, un orgullo enorme y creo que son un grupo especial, pero me voy con la sensación de que no hemos sido justos con lo que habíamos trabajado y que nos hemos dejado ir un poco en el final de esta temporada. Creo que siempre se tiene que aspirar a algo más”.

Del partido de esta tarde, el técnico apuntó que “el UVA es un equipo que personalmente me gusta. Tiene un juego fiel a sus principios, con un grupo similar al nuestro y que están ya descendidos. Cosa que no es difícil en nuestro grupo en el que son seis descensos directos de un grupo de quince mas posibles arrastres de la LEB. Hemos tenido una buena semana de entrenos, por lo que espero que podamos disfrutar”.