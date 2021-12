El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que no le gusta prometer títulos y menos a mitad de temporada pero sí reconoció que el equipo ha fallado "muy poco" en lo que va de curso y que tiene en el 'ADN' el competir hasta el final en todas las competiciones, además de destacar a Kroos, Modric y Casemiro como el mejor centro del campo del momento.

"Prometer títulos no es la mejor idea, pero podemos prometer lo que siempre ofrece el Real Madrid, que es competir hasta el final. Lo estamos haciendo, estamos compitiendo muy bien en todas las competiciones, en cada partido. En la primera parte de la temporada hemos fallado muy poco", celebró en una entrevista en 'As' recogida por Europa Press.

Ancelotti cree que el Real Madrid compite porque "lo lleva en su 'ADN'". "Y así es la historia de este club. El Real Madrid es un club de fútbol distinto a otros clubes. Esto no es tan fácil decirlo de otros equipos y de otros clubes", valoró.

De todos modos, pese a contar con una buena ventaja al frente de LaLiga Santander (8 puntos sobre el Sevilla, con un partido más), no cree que LaLiga esté ya sentenciada. "No lo creo. Tenemos una pequeña ventaja y es verdad que algún rival, como el Atlético o el Barça, están algo más lejos. Pero no el Sevilla, por ejemplo. LaLiga es una competición muy complicada porque nunca puedes decir que hay un partido fácil", manifestó.

En cuanto a su plantilla, cree que tiene "talento y calidad" y que él ha sabido darles "confianza" a sus jugadores. "También es trabajo del cuerpo técnico buscar el justo equilibrio entre jóvenes y veteranos, y eso también se ha logrado. Pero el Madrid ya tenía un bloque, un equipo", reconoció.

Y, en cuanto al centro del campo formado por Modric, Kroos y Casemiro, cree que es el mejor. "Los tres forman la mejor media del mundo en la actualidad. Quizás son más clásicos los centrocampistas que van de área a área, pero Modric, Kroos y Casemiro tienen tanta experiencia y tanto fútbol que son extraordinarios. Además, resultan que mezclan muy bien. Cuando están los tres juntos nadie puede compararse a ellos", se sinceró.

"Lo veo en las caras de los aficionados. Estos jóvenes, como Camavinga, Valverde y otros, tienen que saber lo que tienen delante, que son los que hemos citado antes: Modric, Kroos y Casemiro. Están compitiendo con los mejores del mundo y deben evaluar y comprender que en el futuro serán ellos los que jueguen ahí", valoró sobre Camavinga y otros jugadores que deberán darles el relevo.

Preguntado por Vinicius, aseguró que tiene una velocidad y un talento "fantásticos". "Nunca había visto un jugador con su capacidad para desbordar, para irse en el uno contra uno. Pero aún tiene capacidad para mejorar, por ejemplo, en el juego sin balón, en atacar los espacios y en el remate, donde puede progresar", especificó.

También fue sincero al ser preguntado por el error en el sorteo de la Liga de Campeones, donde pasaron de jugar contra el Benfica a hacerlo contra el PSG de Ramos. "Fue lamentable, un error bastante evidente. Pero bueno, fue un error y nada más. Ahora hay que pensar en el cruce con el PSG", señaló.

Por otro lado, no pedirá fichajes en invierno. "No, este invierno no voy a pedir jugadores. Voy a pedir lo que todo el mundo quiere: que se acabe la pandemia y que podamos vivir el futuro con salud. Muy Feliz Navidad y mis mejores deseos para el Año Nuevo a todos los madridistas", dedicó a la afición.