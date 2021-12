Aunque el fútbol español se desmarca y se detiene el próximo fin de semana, la Navidad es un momento álgido en muchas competiciones deportivas en todo el mundo. La NBA programa algunos de sus mejores partidos para esas fechas, y en la Premier League el Boxing Day es un día señalado en el calendario. Pero la amenaza del covid, y en concreto la vertiginosa expansión de la variante ómicron, ha puesto en jaque todos esos planes. Los positivos no dejan de crecer, se acumulan los partidos suspendidos y no está nada claro que llevar a los niños a ver un partido vaya a ser un regalo posible estos días.

La Premier League se reúne este lunes de urgencia para tomar una decisión después de que el Aston Villa-Burnley se convirtiera este sábado en el sexto partido suspendido de la jornada por el azote del covid. En una semana se han aplazado 10 encuentros. El Manchester United se vio el miércoles con solo siete jugadores disponibles (por positivos y lesiones). El Liverpool jugará este domingo, pero sin Van Dijk, Fabinho ni Jones, y el Chelsea lo hará sin Lukaku. La situación en la Championship (la segunda división inglesa) no es mejor: los 5 choques de este sábado han sido aplazados, y ya van 24 esta temporada.

Claridad en los protocolos

No parece una cuestión de mala suerte. Se calcula que solo el 68% de los futbolistas de la Premier ha recibido la pauta completa de la vacuna, por un 90% en la Liga o un 98% en la Serie A. Richard Masters, el 'Tebas' de la Premier, ha urgido a los jugadores reacios a vacunarse para acabar la temporada, aunque para salvar la Navidad ya van tarde. Este lunes se discutirá acerca de una posible suspensión, a pocos días del Boxing Day (26 de diciembre), pero los técnicos también piden claridad acerca de cuándo se debe aplazar o no un partido.

"Cuando empiezas a perder jugadores por covid, la competición se vuelve un poco injusta. No creo que nadie quiera ver eso", avisa el entrenador del Newcastle, Eddie Howe. Jügen Klopp no está en contra de parar, pero no lo tiene claro: "No le veo del todo la utilidad. ¿Paramos una semana, dos? ¿Cuándo jugamos esos cinco o seis partidos?", plantea el entrenador del Liverpool. "Necesitamos claridad", zanja Mikel Arteta, técnico del Arsenal.

La NBA, desbordada

Peligra el Boxing Day, pero también los partidos navideños de la NBA. Pese a contar con el 97% de los jugadores vacunados, el 60% con la tercera dosis, la situación parece fuera de control en la liga norteamericana de baloncesto. Desde el inicio de la temporada, más de 80 jugadores han entrado en los protocolos de salud de la NBA, pero la explosión se ha producido en los últimos días: hasta 54 este sábado entre todas las franquicias, incluido el MVP de la última final, Giannis Antetokoumpo. Los Bulls en concreto sufrieron un brote devastador que les dejó sin 10 de sus efectivos, lo que obligó a posponer sus partidos.

La NBA había programado para el día 25 un duelo estelar entre Lakers y Nets. Lebron, Davis y Westbrook contra Durant, Harden e Irving. Pero el covid no entiende de planes ni de espíritu navideño. Westbrook ha sido el último en dar positivo, y cómo será la situación que los angelinos han firmado un contrato de 10 días a Isaiah Thomas, que estaba sin equipo, para hacer frente a los próximos compromisos. En Brooklyn, Harden está confinado y se plantean volver a contar con Irving, que no ha debutado esta temporada tras rechazar la vacuna. Si lo hiciera, no podría jugar los partidos en casa, pues Nueva York veta el acceso a los estadios a los no vacunados.

La NFL y la NHL, afectadas

Otro de los pilares del deporte estadounidense, la NFL, también afronta una Navidad complicada. Este fin de semana ya se han suspendido tres partidos, entre ellos los de los Cleveland Browns, que cuentan con una veintena de bajas por covid. Precisamente el equipo de Ohio tiene programado un duelo el día de Navidad contra los Green Bay Packers que, a día de hoy, no tiene asegurada su celebración. En la NHL, la liga de hockey, ya se han suspendido 10 partidos.

Los sindicatos de jugadores denuncian que los protocolos se habían relajado en los últimos meses y se hacían menos test. En ese sentido, la liga española de fútbol va a presentar un nuevo protocolo para abordar esta nueva oleada. Los partidos de Copa en campos de equipos inferiores ya habían empujado a algunos equipos a recuperar la costumbre de cambiarse y ducharse en el hotel, por ejemplo.

Clásico de la ACB el 2 de enero

Ni la Liga ni la ACB disputará partidos en Navidad, pero la Copa del Rey se disputará alrededor del día de Reyes (4, 5 y 6 de enero). La otra gran cita deportiva navideña en España será el clásico del baloncesto del 2 de enero, que sigue en pie pero obliga a mantenerse alerta. El Barça, que tiene el positivo de Hayes, vio cómo se suspendía su duelo de este fin de semana contra el Baxi Manresa por los siete casos positivos detectados en su rival, mientras que el Madrid sufre los contagios de su entrenador, Pablo Laso, y su base, Thomas Heurtel, que sumados a los del equipo de fútbol (Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale y Lunin) obligaron a extremar las precauciones en Valdebebas para evitar una pesadilla antes de Navidad.